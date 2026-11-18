В передаче TV24 Preses klubs, комментируя образование депутатов Сейма, депутат заявила, что высшее образование само по себе ещё не означает мудрость. Хотя хорошо образованные депутаты были бы желательны, по её мнению, человек может обладать и мудростью, основанной на жизненном опыте, которая порой ценнее академических знаний.

Участник передачи выразила надежду, что новоизбранные депутаты Сейма точно указали своё образование — действительно ли они учились в вузах или же посещали различные курсы за рубежом. Она признала, что хорошо образованные люди в парламенте, конечно, были бы желательны, однако она считает, что формальное образование — не единственный критерий, по которому следует оценивать способности человека.

Она напомнила, что в Сейм может быть избран и человек без высшего образования. По словам депутата, в своей жизни она встречала людей, обладающих не только знаниями, полученными в процессе образования, но и житейской мудростью.

“Иногда бомжик у церкви умнее некоторых, кто сидит в высоких креслах, поэтому образование — это такой tricky [ред. — хитрый] вопрос”, — отметила участница передачи.

В новом 15-м Сейме к работе приступили 100 депутатов, и у большинства из них есть высшее образование. Оно есть у 95 парламентариев, у четырёх — среднее образование, а у одного — основное. Среди депутатов чаще всего представлены экономика, предпринимательство и управление — в этих сферах получена примерно треть всех образовательных степеней и профессиональных квалификаций депутатов.

Наряду с экономистами и специалистами по предпринимательству в Сейме есть также юристы, врачи, инженеры и представители гуманитарных наук. Семь депутатов имеют докторскую степень, в том числе в клинической медицине, истории, политологии, экологической инженерии и юриспруденции. В парламенте представлены и такие менее привычные профессии, как судоводитель, дирижёр и физиолог растений.