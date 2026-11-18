Новый министр иностранных дел Латвии Гиртс Яунземс задекларировал банковские накопления в размере 15 381 евро. В прошлом году он получил почти 55 тысяч евро зарплаты и еще более 37 тысяч евро пособий. В декларации также указаны квартира в Риге, недвижимость в Саласской волости, автомобиль Audi 1994 года выпуска и две крупные сделки — продажа и дарение.

У нового министра иностранных дел Латвии Гиртса Яунземса на банковском счете задекларировано чуть более 15 тысяч евро. При этом его доходы за 2025 год значительно превышали эту сумму: помимо заработной платы, дипломат получил более 37 тысяч евро различных пособий и компенсации.

Как сообщает агентство ЛЕТА, такие сведения содержатся в ежегодной декларации государственного должностного лица за 2025 год, опубликованной в базе данных Службы государственных доходов (СГД).

Сколько заработал новый министр

Согласно декларации, в прошлом году Яунземс получил 54 809 евро заработной платы от Министерства иностранных дел. Кроме того, ему были выплачены пособия на общую сумму 37 450 евро и компенсации в размере 1198 евро. Еще 92 евро компенсаций дипломат получил от страховых компаний Baltijas apdrošināšanas nams и If P&C Insurance. Таким образом, общая сумма перечисленных в сообщении денежных поступлений за 2025 год составила 93 549 евро.

При этом в опубликованной агентством информации не уточняется, какие именно пособия получал Яунземс. Поэтому нельзя утверждать, что речь идет о социальных выплатах или пособиях по определенным основаниям.

Работа дипломатов за рубежом может предусматривать специальные выплаты, однако их конкретный характер в данном случае требует уточнения.

На банковском счете — 15 381 евро

В качестве безналичных денежных накоплений Яунземс задекларировал 15 381 евро. Эти средства размещены в латвийском филиале Luminor Bank.

Сумма банковских накоплений значительно меньше указанных годовых поступлений, однако напрямую сравнивать эти показатели нельзя: декларация отражает остаток средств на определенную дату, тогда как доходы учитываются за весь год.

Кроме того, из опубликованных сведений невозможно установить расходы министра и движение денег по его счетам.

Квартира в Риге и недвижимость за пределами столицы

В собственности Яунземса указана квартира в Риге. Еще один объект недвижимости находится в Саласской волости. В декларации он обозначен в категории «прочее», без уточнения его назначения. Стоимость обоих объектов в сообщении не приводится.

Среди транспортных средств дипломат указал автомобиль Audi 100 Avant 1994 года выпуска, который находится в его пользовании. При этом владельцем автомобиля в декларации он не назван.

В собственности Яунземса также находится мопед Peugeot 2010 года выпуска.

Продажа на 19 500 евро и дарение почти на 58 тысяч

В декларации за 2025 год отражены и две крупные сделки. Одна из них связана с продажей на сумму 19 500 евро. Вторая обозначена как дарение стоимостью 57 788 евро.

Из краткой информации, приведенной ЛЕТА, не следует, что именно было продано, а также выступал ли Яунземс дарителем или получателем подарка. Поэтому сумму дарения нельзя автоматически считать его дополнительным доходом.

В общей сложности стоимость двух задекларированных сделок составляет 77 288 евро.

От дипломатической службы до руководства МИД

Гиртс Яунземс возглавил Министерство иностранных дел после утверждения Сеймом нового правительства Андриса Кулбергса 17 ноября. До этого он занимал должность посла Латвии в Узбекистане. Это было его первое назначение на пост руководителя дипломатического представительства.

В системе Министерства иностранных дел Яунземс работает с 1999 года. За время дипломатической карьеры он представлял интересы Латвии в Украине, России, Грузии, Италии, Объединенных Арабских Эмиратах и Греции.

В 2022–2025 годах Яунземс возглавлял Департамент внешней торговли и содействия внешнеэкономическим связям Министерства иностранных дел. Он окончил Латвийский университет, получив степень магистра юридических наук.

Таким образом, в отличие от некоторых других членов нового правительства, Яунземс пришел на министерский пост после многолетней работы непосредственно в возглавляемом им ведомстве.