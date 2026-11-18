Новый министр сообщения Латвии Кришс Липшанс задекларировал долговые обязательства на сумму 75 150 евро. Согласно опубликованным сведениям, ему принадлежат квартира в Елгаве, мотоцикл Harley-Davidson и две компании, которые в последние годы не вели хозяйственной деятельности. Данные содержатся в декларации, поданной в июле 2026 года, когда Липшанс стал штатным советником премьер-министра.

Утвержденный 17 ноября в должности министра сообщения Кришс Липшанс имеет долговые обязательства на сумму более 75 тысяч евро. Помимо этого, в его собственности находятся недвижимость, мотоцикл и доли капитала двух предприятий.

Как сообщает агентство ЛЕТА, такие сведения содержатся в декларации государственного должностного лица, которую Липшанс представил в июле 2026 года при вступлении в должность советника премьер-министра Андриса Кулбергса. Документ опубликован в базе данных Службы государственных доходов (СГД).

Долговые обязательства превышают 75 тысяч евро

Согласно декларации, общая сумма долговых обязательств Липшанса составляет 75 150 евро. При этом в сообщении не уточняется, перед кем возникли эти обязательства, связаны ли они с приобретением недвижимости или другими расходами и каковы условия погашения.

Само наличие долговых обязательств в декларации не означает, что человек допустил просрочку платежей или испытывает финансовые трудности. Поскольку документ был подан несколько месяцев назад, он также не обязательно отражает финансовое положение министра на сегодняшний день.

Квартира, мотоцикл и автомобиль

В собственности Липшанса указана квартира в Елгаве. Кроме того, он задекларировал мотоцикл Harley-Davidson Street Bob 2020 года выпуска.

В декларации также фигурирует легковой автомобиль Cupra Leon SP 2022 года выпуска. Однако, в отличие от мотоцикла, автомобиль указан как находящийся во владении Липшанса, а не в его собственности.

Стоимость недвижимости и транспортных средств в сообщении не приводится.

Владеет двумя компаниями без оборота

Липшансу принадлежат 100% долей капитала двух предприятий — Peritum и City Construction & Ko. В декларации указаны 2800 долей капитала Peritum и 2000 долей City Construction & Ko.

По данным Firmas.lv, в последние годы ни одна из компаний не имела оборота от хозяйственной деятельности. При этом отсутствие оборота не обязательно означает, что предприятия ликвидированы или имеют финансовые проблемы. Оно лишь свидетельствует о том, что за соответствующие отчетные периоды компании не отражали выручку от хозяйственной деятельности.

Липшанс также указал, что осуществляет самостоятельную хозяйственную деятельность.

Где работал новый министр

До назначения на должность министра Липшанс занимал несколько должностей. В декларации он указал членство в правлении Автомобильной ассоциации и Комитета Братского кладбища, руководство компанией Peritum, а также работу директором Департамента стратегического управления государственного предприятия «Национальный центр психического здоровья».

В аппарате премьер-министра Андриса Кулбергса Липшанс начал работать вскоре после формирования предыдущего правительства. Первоначально он был внештатным советником главы правительства по вопросам железнодорожного проекта Rail Baltica. В июле Липшанс перешел на штатную должность юридического советника премьер-министра.

На парламентских выборах 2026 года он баллотировался в Сейм 15-го созыва от «Объединенного списка», однако депутатский мандат не получил.

Теперь ему предстоит заниматься Rail Baltica и airBaltic

Во вторник, 17 ноября, Сейм утвердил новое правительство Андриса Кулбергса, в котором Липшанс возглавил Министерство сообщения.

Его назначение происходит в непростой для транспортной отрасли период. Среди основных вопросов, требующих решения, — дальнейшее финансирование железнодорожного проекта Rail Baltica, финансовая ситуация в национальной авиакомпании airBaltic и развитие железнодорожного сообщения.

Еще до утверждения правительства Липшанс заявил, что одной из его главных задач станет стабилизация ситуации в транспортной отрасли. Таким образом, новому министру предстоит заниматься в том числе проектом Rail Baltica, с которым он уже работал в качестве советника премьер-министра.