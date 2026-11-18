Президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал новое правительство Андриса Кулбергса не отрываться от реальной жизни и помнить, что каждое решение министров затрагивает интересы людей. Выступая на первом торжественном заседании кабинета, он предупредил, что впереди будут не только достижения, но и критика, а иногда даже желание опустить руки. Не обошлось и без шутки о трех Эдгарах в составе правительства.

Новому правительству Латвии предстоит оправдать ожидания избирателей, не забывая о том, как принимаемые решения отражаются на повседневной жизни жителей страны. С таким напутствием президент Эдгар Ринкевич обратился к Кабинету министров Андриса Кулбергса, который 17 ноября получил доверие Сейма.

Как сообщает агентство ЛЕТА, выступая во вторник вечером на первом торжественном заседании нового правительства, глава государства призвал министров ответственно относиться к своим обязанностям, помнить о поставленных целях и не терять связь с реальностью.

«Будет критика, иногда захочется опустить руки»

Ринкевич предупредил, что работа правительства неизбежно сопровождается не только успехами, но и сложными периодами. По его словам, министры будут испытывать удовлетворение от достигнутых результатов, однако им придется столкнуться с критикой, разочарованиями и ситуациями, когда может возникнуть желание «опустить руки».

Именно в такие моменты, подчеркнул президент, особенно важно не забывать о первоначальных целях и сохранять связь с реальной жизнью.

Глава государства напомнил, что любое решение Кабинета министров так или иначе влияет на людей. Поэтому власти должны быть готовы объяснять свои действия, разговаривать с жителями и вести дискуссии даже тогда, когда принимаемые решения оказываются неприятными или непопулярными.

Люди ждут более благополучной и безопасной Латвии

Президент отметил, что жители, пришедшие на парламентские выборы, рассчитывают на перемены и хотят видеть Латвию более благополучной, безопасной и процветающей. По мнению Ринкевича, новое правительство полно решимости работать ради достижения этих целей.

В то же время он напомнил, что смена состава Кабинета министров не означает остановки государственной работы. Впереди остается множество задач, предусмотренных правительственной декларацией, и их выполнение потребует последовательных решений.

Президент также поблагодарил предыдущее правительство за проделанную работу. Он отметил, что последние месяцы были особенно напряженными, однако прежний кабинет, по его оценке, успешно справился с масштабными задачами.

Три Эдгара в одном правительстве

Во время выступления Ринкевич нашел повод и для шутки. Президент обратил внимание, что новый состав Кабинета министров в некотором отношении необычен: в него вошли сразу три человека по имени Эдгар.

Глава государства с юмором заметил, что эта особенность вызывает у него особый интерес, поскольку его самого тоже зовут Эдгар.

Речь идет об Эдгаре Таварсе, который возглавил Министерство умного управления и регионального развития, министре экономики Эдгаре Штелмахерсе и министре земледелия Эдгаре Путре.

Новое правительство получило поддержку 57 депутатов

Во вторник, 17 ноября, Сейм утвердил правительство Андриса Кулбергса. За новый состав Кабинета министров проголосовали 57 депутатов, против — 34. Правящую коалицию сформировали «Объединенный список» и Национальное объединение.

В правительство вошли не только представители политических партий, но и несколько беспартийных специалистов, приглашенных руководить отдельными министерствами.

Для Андриса Кулбергса это второй срок во главе правительства. Новый кабинет сформирован после парламентских выборов, состоявшихся в октябре.

Теперь правительству предстоит приступить к выполнению своей программы, а президент, обращаясь к министрам, особо подчеркнул необходимость сохранять диалог с обществом и учитывать последствия решений для жителей страны.