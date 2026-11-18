Итак, Андрис Кулбергс выбрал логичную в сложившихся условиях модель новой правящей коалиции — «Объединённый список» (41 голос) и Национальное объединение (10 голосов). Эта модель даёт в Сейме минимальное большинство — 51 голос из 100.

Иного варианта не было?

Ряд экспертов уже поспешил заключить, что этот вариант коалиции крайне невыгоден самому «Объединённому списку», поскольку позволяет маленькому партнёру — Нацобъединению — диктовать свою повестку дня.

Кроме того, такое минимальное большинство заметно повышает роль парламентской оппозиции — достаточно кому-то из правящих депутатов заболеть, уехать в командировку или взять отпуск за свой счёт — и у правящей коалиции больше нет большинства в Сейме. Со всеми вытекающими отсюда последствиями…

Однако были ли у Кулбергса возможности для манёвра? Это как раз тот случай, когда убедительная победа на выборах сыграла с командой «Объединённого списка» злую шутку.

Если бы премьер взял в коалицию ещё и «Новое единство» (7 голосов), то, во-первых, навлёк бы на себя гнев избирателей, многие из которых как раз и «ушли» от «Нового единства» к Кулбергсу в знак протеста против политики этой партии и в надежде на перемены.

Во-вторых, 7 голосов «Нового единства» всё равно не позволили бы «Объединённому списку» продвигать свои предложения вопреки позиции Нацобъединения, поскольку в сумме это дало бы только 48 голосов.

Разумеется, Нацобъединение, да и значительная часть «Объединённого списка» не дали бы добро на сотрудничество с идеологическими противниками в лице партии «Прогрессивные».

Таким образом, многочисленные «красные линии» и предопределили решение Кулбергса «сообразить на двоих». Зато у такой коалиции есть и определённые преимущества — решения на уровне правительства можно будет принимать гораздо быстрее.

«Мы стоим перед суровой реальностью»

Чего же ждать от нового правительства? Сам Кулбергс уже обозначил три приоритета — безопасность государства, наведение порядка в государственных финансах, а также экономический рост и повышение эффективности государственного управления. По оценке Кулбергса, финансовая ситуация в стране требует решительных действий и готовности пересмотреть прежнюю политику.

«Мы стоим перед суровой реальностью. Наследие прежней политики тяжёлое, и состояние бюджета критическое. Если ничего не будет сделано, уже в 2030 году рискуем остаться без средств, необходимых для обороны страны, и утратить способность самостоятельно принимать существенные решения. Наша обязанность — действовать сейчас, чтобы не допустить такой ситуации», — подчёркивает Кулбергс.

Он отметил, что Латвия не должна вновь оказаться в ситуации, когда необходимость в международной финансовой помощи существенно ограничивает возможности самостоятельного выбора.

Остров невезения

Отметим, что ещё до того, как была достигнута договорённость о создании правительства, Андрис Кулбергс провёл большую пресс-конференцию, на которой рассказал о реальной финансово-экономической ситуации в стране.

Итак, государственный долг уже превышает 20 миллиардов евро, причём мы готовимся занимать и дальше. А это значит, что уже к 2029 году госдолг достигнет 54% ВВП!

Кулбергс подчеркнул, что резкий рост госдолга начался в период пандемии COVID-19, то есть с 2020 года, когда экономика в силу известных причин фактически остановилась и нужно было выплачивать пособия и дотации, в том числе в рамках, как мы помним, так называемых «вертолётных денег».

Ковид, разумеется, был и у наших соседей, вот только они имеющимися финансовыми ресурсами распорядились умнее и эффективнее. В результате мы сегодня отстаём от Эстонии и особенно от Литвы по целому ряду показателей — и по реальному приросту экономики, и по количеству рабочих мест и уровню занятости, и по производительности труда, и по доходам бюджета…

Да, рост ВВП за 10 лет у Латвии внушительный — 69%! Однако он главным образом достигнут за счёт роста цен. Реальный же рост — всего 15%. Более того, этот рост дал казне всего 3,8 миллиарда евро.

Краткий вывод Кулбергса: дальше так жить нельзя!