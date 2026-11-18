Министерство образования и науки Латвии подготовило проект создания специальной комиссии, которая оценит деятельность, управление и правовой статус Латвийской академии наук. Предложения по возможным изменениям должны быть представлены правительству до 31 мая 2027 года. Инициатива развивается на фоне скандала с предоставлением гражданства гражданке Индии Дивье Вишванат и возможного ухода президента академии Иварса Калвиньша.

Латвийскую академию наук (ЛАН) может ожидать серьезное реформирование. Министерство образования и науки (МОН) предлагает создать межведомственную комиссию, которая изучит действующую систему управления академией, ее финансирование, полномочия и место в современной научной системе страны.

Как сообщает агентство ЛЕТА, проект соответствующего распоряжения Кабинета министров передан на согласование через Портал правовых актов. До конца мая следующего года комиссия должна подготовить выводы о деятельности академии и предложения по возможным изменениям.

Что именно собираются проверить

Задача комиссии — оценить, насколько существующая модель работы Латвийской академии наук соответствует нынешним потребностям государства в области науки, исследований и инноваций. В частности, специалисты рассмотрят правовой статус академии, ее основные функции, систему управления, финансирование из государственного бюджета и сотрудничество с университетами и научными учреждениями.

В МОН отмечают, что за последние годы система управления наукой и высшим образованием в Латвии существенно изменилась. При этом комплексной оценки того, как в новых условиях работает Академия наук, до сих пор не проводилось. По итогам исследования комиссия должна предложить дальнейшую модель развития учреждения и, при необходимости, изменения в законодательстве.

Кто будет оценивать деятельность академии

К работе планируется привлечь представителей нескольких государственных и научных организаций. Возглавить комиссию предлагается государственному секретарю Министерства образования и науки Янису Пайдерсу. Его заместителем должна стать заместитель госсекретаря МОН Лана Франческа Дреймане, отвечающая за высшее образование, науку и политику государственного языка.

В состав комиссии предполагается включить представителей Министерства финансов, Государственной канцелярии, Латвийского совета по науке, университетов, исследовательских учреждений и самой Академии наук. Среди участников названы секретарь ЛАН по международным вопросам Модрис Грейтанс, проректоры Латвийского университета, Рижского технического университета и Рижского университета Страдиня. Представлять молодых исследователей будет председатель правления Латвийского объединения молодых ученых Оскарс Тейкманис.

Окончательный состав комиссии должен быть утвержден после согласования проекта.

Скандал с гражданством обострил вопросы к руководству

Инициатива пересмотреть работу Академии наук появилась на фоне громкого скандала, связанного с предоставлением латвийского гражданства гражданке Индии Дивье Вишванат. 15 октября Сейм принял специальный закон о предоставлении ей гражданства за особые заслуги перед Латвией. Однако вскоре в публичном пространстве возникли сомнения относительно ее научной квалификации, публикаций и обоснованности такого решения. Уже 22 октября парламент принял закон, отменяющий предыдущее решение.

В центре внимания оказался президент Академии наук Иварс Калвиньш, который рекомендовал предоставить Вишванат латвийское гражданство. Калвиньш утверждал, что действовал добросовестно, основываясь на предоставленной ему информации. Президиум академии также выразил позицию, что президент учреждения не вышел за пределы своих полномочий.

При этом ситуация вызвала серьезную дискуссию о репутации Академии наук, прозрачности ее решений и ответственности руководства.

Калвиньш попросил освободить его от должности

После скандала президент Академии наук сначала публично допустил возможность отставки, а затем обратился в Сенат ЛАН с просьбой освободить его от должности. Рассмотрение этого вопроса запланировано на осеннем общем собрании академии 26 ноября.

В то же время Сенат ЛАН сообщил, что ему неизвестны доказательства того, что Калвиньш сознательно нарушил свои полномочия или действовал из личной заинтересованности.

Руководство академии выразило готовность сотрудничать с Министерством образования и науки при оценке деятельности учреждения, однако подчеркнуло необходимость соблюдения принципа академической автономии.

Прокуратура также изучает обстоятельства предоставления гражданства

Параллельно Генеральная прокуратура начала проверку обстоятельств предоставления гражданства Дивье Вишванат. В рамках проверки предполагается изучить фактическую роль и участие Академии наук в подобных процедурах. Кроме того, прокуратура намерена оценить обстоятельства предоставления латвийского гражданства супругу Дивьи Вишванат Канану Вишванату, который получил его в 2023 году.

Таким образом, одновременно рассматриваются два вопроса: возможные нарушения в конкретных процедурах предоставления гражданства и необходимость пересмотра общей модели деятельности Академии наук.

Когда станут известны результаты

Согласно подготовленному проекту распоряжения, комиссия должна завершить работу и представить правительству отчет до 31 мая 2027 года. Документ должен содержать оценку действующей системы и предложения по дальнейшему развитию академии, в том числе возможному изменению ее правового регулирования.

Пока речь идет о создании комиссии и проведении оценки, а не об уже принятом решении реформировать или реорганизовать Академию наук.

Какие именно изменения будут предложены и поддержит ли их правительство, станет известно после завершения работы комиссии.