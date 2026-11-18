Выступая в среду вечером у памятника Свободы по случаю 108-й годовщины провозглашения Латвийской Республики, он отметил, что у памятника плечом к плечу собрались самые разные люди, которых объединяет гордость за свободную Латвию. Он выразил уверенность, что общество сможет двигаться вперёд, если будет помнить о цели — безопасной, процветающей и счастливой стране и народе.

В день рождения Латвии президент пожелал жителям вдохновлять друг друга, а не ругать, подбадривать, а не принижать, и радоваться успехам каждого. Он также пожелал испытывать радость от того, что мы отдаём другим, подчеркнув, что, отдавая, мы получаем взамен.

«Если мы держим свои обещания, то можем полагаться на других. Если помогаем кому-то в кризисной ситуации, то и сами не останемся в беде. То, что мы приобретаем, отдавая, действительно невозможно отнять, особенно если мы отдаём своей стране, своей свободе, своему народу», — сказал Ринкевич.

В завершение выступления Ринкевич пожелал, чтобы «гордость, любовь и бодрость духа были нашими союзниками. Чтобы мы каждый день ценили возможность выбирать. Чтобы мы каждый день с гордостью хотели сказать: мы — Латвия. Чтобы мы не сомневались в том, достаточно ли мы хороши. Потому что мы такие и есть, и у нас всё получится».

В то же время президент признал, что Латвию необходимо защищать каждый день — как физически, так и духовно, а будущее страны заключается в смелости и действиях.

В свою очередь, на праздничном концерте в Латвийском национальном театре, посвящённом 108-й годовщине провозглашения Латвийской Республики, президент подчеркнул, что Латвия может стать эпицентром смелости в Европе. Он отметил, что для смелости не нужны ни полезные ископаемые, ни большая территория и что у людей уже есть всё необходимое, чтобы быть смелыми.

Он призвал использовать неудачи как трамплин, а в моменты опасности не прижиматься к земле, а вставать на ноги. По мнению Ринкевича, опасности от этого не станут ни больше, ни меньше, однако, поднявшись на ноги, можно видеть дальше и справляться с трудностями.

Президент заключил, что только смелый народ способен завоевать и сохранить свою свободу.

Обращение президента Латвии Эдгара Ринкевича у памятника Свободы по случаю 108-й годовщины провозглашения Латвийской Республики

Добрый вечер, моя любимая Латвия!

Как приятно видеть всех вас здесь сегодня вечером плечом к плечу. Таких разных, но таких единых. Объединённых гордостью за нашу свободную Латвию.

Латвийское государство родилось в любви и борьбе. Латвийское государство поддерживают вера и труд. А будущее Латвийского государства — в смелости и действиях.

Мы все хотим сделать нашу Латвию лучше. Основатели нашего государства создали демократическую и независимую республику. Теперь мы должны защищать Латвию — и физически, и духовно. Каждый день. Каждый час. Каждое мгновение.

Темно. Немного идёт дождь. Но ваши сияющие глаза и улыбки озаряют нашу Латвию. И я верю, что так происходит и в городах, и в краях. В Селии и Земгале. В Латгале и Курземе. В Видземе и за пределами нашей страны. Везде, где празднуют существование Латвийского государства и свободу.

Какие бы бури ни бушевали, какие бы дожди ни лили, мы будем двигаться вперёд. Мы будем двигаться вперёд, если будем помнить, к чему стремимся, — к безопасному, процветающему, счастливому государству и народу.

В дни рождения мы желаем друг другу здоровья и счастья. И сегодня — в день рождения нашей Латвии — я тоже хочу кое-что пожелать.

Я желаю, чтобы мы вдохновляли друг друга, а не ругали. Чтобы подбадривали друг друга, а не принижали. Чтобы радовались успехам каждого, ведь каждый успех — это и мой успех. Наш успех и успех нашего государства.

Я желаю нам радости дарить. Ведь отдавая, мы получаем взамен. Если мы держим свои обещания, то можем полагаться на других. Если мы помогаем кому-то в кризисной ситуации, то и сами не останемся в беде. То, что мы приобретаем, отдавая, действительно невозможно отнять. Особенно если мы отдаём своей стране, своей свободе. Своему народу.

Я желаю, чтобы гордость, любовь и бодрость духа были нашими союзниками. Чтобы мы каждый день ценили возможность выбирать. Чтобы мы каждый день с гордостью хотели сказать: мы — Латвия. Чтобы мы не сомневались в том, достаточно ли мы хороши. Потому что мы достаточно хороши, и у нас всё получится!

Боже, благослови Латвию!