Сильную Латвию можно построить благодаря труду, целеустремлённости и смелости, заявил президент Эдгар Ринкевич в среду на торжественной церемонии вручения высших государственных наград в Рижском замке.

В своём обращении к награждённым президент подчеркнул, что свобода дала людям возможность выбирать профессию, заниматься значимым делом, отстаивать свои интересы и бескорыстно помогать окружающим. По его словам, свобода также означает формирование уверенного в себе общества и сильного государства.

Ринкевич отметил, что орден Трёх звёзд, орден Виестура и Крест Признания получают люди, чьи знания и профессиональные навыки сочетаются с человечностью. К их мнению прислушиваются, они вдохновляют окружающих и собственным примером служат Латвии.

Президент подчеркнул, что для достижения успеха необходимы настойчивость и умение продолжать начатое даже тогда, когда кажется, что продвинуться вперёд невозможно. Важно не обращать внимания на насмешки, но при этом уметь прислушиваться к критике, замечать похвалу и принимать благодарность.

По словам Ринкевича, многие награждённые не просто выполняют свою работу, но и стремятся изменить к лучшему жизнь других людей.

Он поблагодарил их за труд, упорство, ответственность перед Латвией и вклад в благополучие общества.

В завершение выступления президент призвал чаще благодарить людей за добрые дела.

«Ведь не только наши добрые дела, но и добрые слова делают Латвию более счастливой, деятельной и безопасной», — подчеркнул Ринкевич.

Орден Трёх звёзд

На торжественной церемонии звания офицера ордена Трёх звёзд удостоен велосипедист и тренер, бывший президент Латвийской федерации велоспорта, популяризатор массового велосипедного движения Иго Япиньш. Награда присуждена ему за многолетний вклад в развитие велоспорта и популяризацию массовых велопробегов в Латвии.

Офицером ордена Трёх звёзд также стал руководитель Клиники сердечно-сосудистых заболеваний Рижской Восточной клинической университетской больницы, кардиолог Артис Калниньш. Он награждён за заслуги в медицине, развитие кардиологии и укрепление сердечно-сосудистого здоровья населения.

Кавалером ордена Трёх звёзд стала директор Екабпилсского исторического музея Инесе Берке — за многолетний вклад в развитие музейного дела, восстановление и популяризацию культурно-исторического наследия Латвии.

Такой же награды удостоена профессор Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса, художественный руководитель женского хора Balta и камерного хора Fortius, главный дирижёр Вселатвийского праздника песни и танца Мара Марнауза. Её отметили за заслуги в культуре, многолетнюю работу в области хоровой музыки, укрепление традиций Праздника песни и танца и воспитание молодых музыкантов.

Кавалером ордена Трёх звёзд также стала председатель правления Латвийской ассоциации детских деревень SOS, психолог Илзе Палея — за многолетний вклад в защиту прав детей и развитие семейных форм опеки в Латвии.

Позолоченным почётным знаком ордена Трёх звёзд награждён многолетний сотрудник Нового Рижского театра, конструктор-технолог сцены Гунтис Константс — за вклад в культуру и развитие латвийского театрального искусства.

Такой же награды удостоена многолетняя помощница врача Тауренского фельдшерско-акушерского пункта Дайна Скрастиня — за труд всей жизни в медицине и заботу о здоровье жителей Видземе.

Орден Виестура

Звания командора Большого креста ордена Виестура удостоена генерал-майор Королевских вооружённых сил Дании, бывший командир многонациональной дивизии НАТО «Север» Йетте Альбинус. Её наградили за личный вклад в развитие возможностей командования и управления силами союзников НАТО на территории Латвии, а также укрепление безопасности и обороны страны.

Командором Большого креста ордена Виестура также стал начальник Пограничной охраны Финляндии, вице-адмирал Маркку Юхани Хассинен — за содействие сотрудничеству Латвии и Финляндии в сфере охраны границ и укрепление безопасности латвийской государственной границы.

Командором ордена Виестура стал начальник отдела тактических задач Управления разведки и тактических задач Налоговой и таможенной полиции, полковник Валдис Клипс. Он награждён за вклад в защиту государственной безопасности, экономических интересов и правопорядка.

Офицером ордена Виестура стал советник в сфере обороны, майор Национальных вооружённых сил (НВС) Валерий Бодниекс — за мужество, самоотверженную службу и укрепление сотрудничества Латвии и Украины в оборонной сфере.

Звания офицера ордена Виестура удостоена бывший старший инспектор отдела надзора за пожарной безопасностью и гражданской защиты Курземского регионального управления Государственной пожарно-спасательной службы, майор в отставке Даце Легздиня. Её отметили за службу, личный вклад в государственный надзор за пожарной безопасностью, развитие гражданской защиты и просвещение общества.

Офицером ордена Виестура также стал начальник штаба Военно-морских сил НВС, капитан 3-го ранга Каспарс Миезитис — за вклад в развитие Военно-морских сил и укрепление государственной безопасности.

Такой же награды удостоен военнослужащий Командования специальных операций НВС, подполковник Марекс Рунтс — за службу и вклад в укрепление Национальных вооружённых сил и обороны государства.

Офицером ордена Виестура стал также старший эксперт Департамента планирования радиочастот предприятия Elektroniskie sakari Юрис Валениекс — за многолетний труд в развитии отрасли связи Латвии и укреплении государственной обороны.

Кавалером ордена Виестура стал командир штабной роты и роты снабжения 45-го батальона боевого обеспечения 4-й Курземской бригады Земессардзе, капитан Марекс Янсонс — за службу и укрепление возможностей НВС и Земессардзе.

Кавалером ордена также стала старший инспектор кинологического отдела Службы пограничного и иммиграционного контроля Даугавпилсского управления Государственной пограничной охраны, старший лейтенант Ирина Ужуле — за образцовую службу и особые заслуги в охране государственной границы.

Позолоченным почётным знаком ордена Виестура награждён инспектор кинологического отдела Даугавпилсского управления Государственной пограничной охраны, прапорщик Артурс Безинс — за особые заслуги в охране границы и личный вклад в борьбу с нелегальной иммиграцией.

Серебряным почётным знаком ордена Виестура награждена инспектор Шкяунского отдела пограничной охраны Даугавпилсского управления, старший сержант Майя Потапова — за особые заслуги в охране государственной границы и противодействии нелегальной иммиграции.

Такой же награды удостоен военнослужащий Командования специальных операций НВС, старший сержант Артурс Рудулис — за службу и вклад в укрепление Национальных вооружённых сил и государственной обороны.

Крест Признания

Звания командора Большого креста Креста Признания удостоен композитор Зигмарс Лиепиньш — за вклад в латвийскую музыку и культуру.

Командором Креста Признания стал председатель правления Центра заболеваний пищеварительной системы Gastro, гастроэнтеролог, преподаватель кафедры внутренних болезней Рижского университета имени Страдыня Иварс Толманис. Он награждён за заслуги в медицине и развитие гастроэнтерологии в Латвии.

Офицером Креста Признания стал доктор наук, исследователь истории Второй мировой войны и публицист Винсентс Хантс — за многолетнюю работу по изучению истории Латвии XX века.

Такой же награды удостоен фермер, председатель правления общества предпринимателей сельских районов Пиериги Нормундс Калниньш — за гражданскую инициативу и помощь украинским военнослужащим и мирным жителям.

Офицером Креста Признания стала бывший многолетний директор Огрской баскетбольной школы, тренер Илга Неймане — за вклад всей жизни в спортивное образование и развитие баскетбола в Латвии.

Кавалером Креста Признания стала преподаватель изобразительного искусства Айзкраукльской художественной школы и Сецской основной школы Айзкраукльского края, общественная деятельница Вайра Лейниеце — за общественную работу и поддержку жителей Украины и украинских военнослужащих.

Кавалером Креста Признания стал руководитель образовательной программы «Игра на фортепиано» Музыкальной школы имени Эмиля Дарзиньша, преподаватель и пианист Рудольфс Ванкс — за творческий вклад в музыку и развитие фортепианного образования в Латвии.

Такой же награды удостоен хоккейный тренер, помощник главного тренера молодёжной сборной Латвии по хоккею U-20 Карлис Зирнис — за многолетний личный вклад в профессиональное развитие молодых латвийских хоккеистов.

Позолоченным почётным знаком Креста Признания награждена председатель правления Елгавского общества сениоров, общественная деятельница Илга Антужа — за многолетнюю активную общественную работу и укрепление гражданского общества.