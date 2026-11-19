Латвийская академия наук вновь оказалась в центре дискуссии о собственном будущем. Скандал с предоставлением гражданства индийской исследовательнице поставил под вопрос дальнейшее пребывание Иварса Калвиньша на посту президента академии. Но проблемы учреждения гораздо глубже: старение научного сообщества, недостаток финансирования и дорогостоящее содержание исторической высотки. Теперь государство намерено оценить, какую роль академия должна играть в современной Латвии.

Латвийская академия наук, объединяющая ведущих ученых страны, спустя более трех десятилетий после восстановления независимости государства по-прежнему не может окончательно определиться со своей ролью. Ее руководство сталкивается с критикой из-за недостаточной открытости, старения состава академиков и управления имуществом. Последний скандал вокруг предоставления латвийского гражданства гражданке Индии стал поводом для нового обсуждения будущего учреждения.

Как отмечают Latvijas Avīze и журнал Ir, вопросы о необходимости реформирования академии возникали на протяжении многих лет, однако многие проблемы так и остаются нерешенными.

Судьбу президента академии обсудят 26 ноября

Ближайшим важным событием станет общее собрание Латвийской академии наук, назначенное на 26 ноября. В его повестку включен вопрос об отзыве с должности нынешнего президента академии Иварса Калвиньша.

Причиной нового кризиса стал скандал вокруг рекомендации предоставить латвийское гражданство гражданке Индии Дивье Канане Вишванате за особые заслуги перед государством. 15 октября Сейм поддержал предоставление ей гражданства, однако вскоре появились сомнения в достоверности сведений о научных достижениях исследовательницы. Уже 22 октября парламент отменил собственное решение.

Калвиньш, поддержавший кандидатуру Вишванаты, впоследствии обратился к сенату академии с просьбой рассмотреть вопрос о его отзыве с должности, о чем ранее писал BB.lv.

При этом сенат академии заявил, что не располагает доказательствами того, что президент сознательно превысил свои полномочия или действовал из личной заинтересованности. Тем не менее руководство признало, что произошедшее создало серьезные репутационные риски.

Окончательное решение о дальнейшей работе Калвиньша должны принять члены академии.

Государство хочет пересмотреть роль академии

Скандал привел к более широким последствиям. По инициативе Министерства образования и науки начата подготовка комплексной оценки деятельности академии, ее правового статуса, системы управления и места в научной жизни Латвии. Для этого предусмотрено создание межведомственной комиссии с участием представителей научного сообщества, университетов и государственных учреждений. Комиссия должна оценить, насколько нынешняя модель академии соответствует потребностям современной системы науки и инноваций. Подробнее об этом уже писал BB.lv.

Ожидается, что предложения о возможных изменениях будут представлены правительству до 31 мая 2027 года. При этом речь пока идет об оценке и подготовке рекомендаций, а не о принятом решении ликвидировать или реорганизовать академию.

Проблема, о которой предупреждали еще в 1991 году

Одна из давних проблем академии — старение ее состава и недостаточно активное привлечение молодых ученых. Еще в 1991 году, когда начиналась реорганизация учреждения, академик Янис Страдиньш предупреждал, что академии необходимо обновляться, иначе она рискует превратиться в «клуб геронтологов». Спустя десять лет он признавал, что ситуация не улучшилась: члены академии старели даже быстрее, чем научное сообщество Латвии в целом.

По данным за 2018–2020 годы, средний возраст академиков отделения физических и технических наук составлял около 72 лет, а членов-корреспондентов — 62 года. Эти цифры относятся к предыдущему периоду и сами по себе не отражают нынешний возрастной состав академии. Однако они показывают, насколько давно обсуждается проблема смены поколений.

На протяжении десятилетий выдвигалась идея создать Академию молодых исследователей. Но эта инициатива вызывала возражения самих молодых ученых, опасавшихся, что новая структура окажется не независимой организацией, а подразделением, подчиненным руководству Латвийской академии наук. В результате вопрос о привлечении нового поколения исследователей остается актуальным.

Высотка в центре Риги — символ и финансовая проблема

Другой постоянный предмет споров — здание академии на площади Академияс в Риге. Монументальная 21-этажная высотка со шпилем высотой 111 метров была построена в 1951–1961 годах и имеет статус охраняемого памятника архитектуры местного значения. Это один из самых узнаваемых архитектурных объектов столицы.

Однако для нужд самой академии здание слишком велико. Значительная часть помещений используется не непосредственно для научной деятельности, тогда как содержание и обслуживание огромного здания требуют постоянных расходов. На протяжении многих лет возникали споры о том, должно ли учреждение сохранять за собой историческую высотку или искать более компактные помещения.

В 2022 году здание передали в собственность Латвийской академии наук. Министерство образования и науки выступало против такого решения, считая, что использование столь большого объекта для нужд академии экономически нецелесообразно. Тем не менее академия сохранила историческую штаб-квартиру, одновременно приняв на себя ответственность за управление и содержание недвижимости.

Денег стало меньше, прежних полномочий уже нет

После восстановления независимости Латвии изменилось и положение Академии наук в государственной системе. В советский период академия располагала значительными научными учреждениями, финансовыми ресурсами и административными полномочиями.

После реформирования научной системы ее роль изменилась: сегодня это прежде всего объединение ученых, выполняющее экспертные, представительские и консультативные функции.

При этом финансовое обеспечение академии остается предметом споров. Руководство учреждения неоднократно обращало внимание, что во время экономического кризиса 2008 года государственная дотация была сокращена примерно наполовину и впоследствии существенно не выросла.

Недостаток ресурсов ограничивает возможности развивать новые направления деятельности и поддерживать научные инициативы. Одновременно академии приходится решать хозяйственные вопросы, связанные с содержанием большого здания.

Что будет с Академией наук

Предстоящая оценка должна помочь определить, какой должна быть роль академии в современной Латвии. Среди вопросов — эффективность управления, финансирование, сотрудничество с университетами и научными институтами, привлечение молодых исследователей и использование принадлежащего академии имущества.

На этом фоне решение о будущем Иварса Калвиньша может стать лишь первым этапом более широких изменений. Однако сама смена президента не решит автоматически проблемы, которые накапливались десятилетиями.

Главный вопрос остается прежним: сможет ли Латвийская академия наук стать влиятельным центром научной экспертизы и объединения исследователей или продолжит существовать в нынешней модели, эффективность которой все чаще подвергается сомнению.