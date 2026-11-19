Уже совсем скоро новоиспеченные министры правительства Кулбергса - особенно те из них, которые никогда не работали в исполнительной власти (в госуправлении), осознают суровую реальность: им нужно будет не только заставить чиновников работать так, как необходимо министрам, а главное - найти, как сэкономить бюджетные средства, ведь это главная установка от премьера Кулбергса.

Вот основные испытания, которые ждут новых министров в ближайшее время.

Испытание первое - найти, как сэкономить десятки, а может и сотни миллионов евро. Задача минимум от Кулбергса - урезать обшие расходы бюджета на следующий год примерно на полмиллиарда евро! Рискнем предположить, что максимум удастся "наскрести" 200-250 миллионов.

Испытание второе - все-таки убедить прежде всего депутатов Сейма от коалиции в необходимости существенно уменьшить финансирование партий, а также сократить госуправление, премиальный и отпускной фонды в госуправлении.

Испытание третье - принятие бюджета на 2027-ой и последующие годы в правительстве и, особенно, в Сейме. Будем надеяться, что мысль сократить выплату семейных пособий или пересмотреть в сторону сокращения пособий по инвалидности Кулбергс отбросил навсегда.

Испытание четвертое - создание фонда развития, что связано и с расширением программы выдачи ВНЖ гражданам третьих стран в обмен на инвестиции. Это будет крайне непростой задачей, особенно учитывая крайне негативное отношение Нацобъединения к любой возможной либерализации миграционной политики, даже в отношении богатых иностранных инвесторов.

Испытание пятое - добиться четкого сотрудничества с парламентом, учитывая, что у правительства в Сейме всего 51 голос из 100. Без жесткой коалиционной дисциплины и взаимодействия хотя бы с частью оппозиции провести реформы Кулбергсу и Ко будет крайне сложно или даже практически невозможно.