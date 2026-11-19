Как известно, во вторник, 17-го ноября депутаты Сейма провели внеочередное заседание по утверждению правительства.

Вчера же, 18-го ноября, слуги народа собрались на торжественное заседание, посвященное очередной годовщине независимости Латвии.

Завтра же слуги народа снова могут быть приглашены в зал заседаний Сейма - внеочередные "посиделки" планируется провести, чтобы утвердить составы сеймовских комиссий.

После этого - как ожидается, прямо в пятницу, а также в понедельник должны пройти уже первые заседания сформированных комиссий, на которых необходимо будет избрать руководство комиссий. В каждой из комиссии три руководящих должностных лица - председатель, заместитель и секретарь комиссии.

Отметим, что всего каждый депутат должен работать в двух комиссиях, причем одна из них - законотворческая, то есть с правом напрямую выходить в парламент с законопроектом или поправками к нему.