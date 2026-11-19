Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил возможность отмены санкций против России, если Москва выразит готовность к мирным переговорам и уступкам. Его слова приводит Tagesspiegel.

Отправной точкой для обсуждения территориальных вопросов должна стать так называемая линия соприкосновения на Украине, считают в Берлине. Кроме того, для Киева должна быть открыта возможность интеграции с Западом.

«В ответ будет поэтапно осуществляться — на определенных условиях — отмена санкций против России», — заявил Мерц в Берлине после встречи «коалиции желающих».

На той же встрече в Берлине присутствовал и премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Он заявил, что помощь Украине необходимо оказывать столько, сколько потребуется, сообщили bb.lv в Госканцелярии ЛР.

Кулбергс сообщил, что Россия слабее, чем пытается себя представить, и Западу необходимо продолжать оказывать на страну-агрессора единое политическое и экономическое давление, а также усиливать санкционное давление.

Коалиция желающих — это партнёрство государств, созданное в феврале 2025 года для координации поддержки Украины. В коалицию входят 36 государств. При этом конкретные обязательства отдельных участников не раскрываются.