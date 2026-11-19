Руководство большинством комиссий Сейма нового созыва планируется доверить представителям правящих партий "Объединенный список" и Национального объединения, в то же время отдельные комиссии могут возглавить депутаты от оппозиции.

По неофициальной информации, комиссию по иностранным делам может возглавить Янис Грасбергс (Нацобъединение), юридическую комиссию - Иварс Аболиньш (Нацобъединение), а комиссию по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике - Янис Витенбергс (Нацобъединение).

Председателем бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии, вероятно, останется Айва Виксна, комиссию по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции может возглавить Раймондс Бергманис, по государственному управлению и делам самоуправлений - Дагнис Страубергс, а по публичным расходам и ревизии - Линда Матисоне. Все они представляют "Объединенный список"

Комиссию по европейским делам может возглавить Агнесе Купача, по национальной безопасности - Юрис Вилюмс, а Инга Приеде, как ожидается, сохранит пост председателя комиссии по мандатам, этике и заявлениям. Все трое - представители "Объединенного списка".

Среди представителей оппозиции председателем комиссии по правам человека и общественным делам может стать Майя Арманева от партии "Латвия на первом месте", комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества - Майрита Лусе от "Прогрессивных". Комиссию по устойчивому развитию и вопросам демографии может возглавить Эвика Силиня из "Нового Единства".

В вопросе руководства комиссиями по образованию, культуре и науке, социальным и трудовым делам, а также по запросам окончательное соглашение пока не достигнуто.

Депутатам фракции "Суверенная власть"/"Младолатыши" не планируется доверять руководство ни одной комиссией.