При подготовке бюджета на 2027 год самоуправлениям следует проявлять осторожность и не строить воздушных замков. С таким призывом на заседании Комитета по финансам и экономике Латвийского союза самоуправлений в четверг выступила директор Департамента надзора за финансовой деятельностью и финансирования самоуправлений Министерства финансов (Минфина) Инта Комисаре.

По её прогнозам, Латвия начнёт 2027 год с временным бюджетом.

«Самоуправления имеют право принимать свои бюджеты ещё до утверждения государственного бюджета», — напомнила представитель Минфина.

При этом она подчеркнула, что в период действия временного бюджета расходы самоуправлений не могут превышать фактические расходы предыдущего хозяйственного года.

Кроме того, в этот период самоуправления не вправе брать на себя новые обязательства по займам и предоставлению гарантий. Исключение составляют проекты, софинансируемые Европейским союзом и другими зарубежными источниками финансовой помощи.

«Будьте осторожны, не стройте воздушных замков», — призвала Комисаре.

Она пояснила, что ситуация в государственном секторе «не столь радужная», а согласно декларации нового правительства ожидается оптимизация.

В то же время представитель Минфина признала, что у специалистов самого министерства информации о графике подготовки бюджета «столь же мало, как и у вас», поскольку новое правительство было утверждено только на этой неделе.

Поэтому пока нет ясности, удастся ли своевременно утвердить государственный бюджет или придётся работать с временным.

Известно лишь, что в течение двух недель необходимо разработать и представить правительству график подготовки бюджета.

Согласно расчётам Минфина, при сохранении действующей политики налоговые поступления самоуправлений в 2027 году должны увеличиться на 4,3%, или на 113,9 миллиона евро.

В свою очередь, рост расходов государственного бюджета на самоуправления при неизменных условиях оценивается в 13,4%.

Однако Комисаре призвала осторожно относиться и к этим прогнозам.

Когда её спросили, считает ли она, что прогнозируемый рост может не состояться, представитель Минфина ответила:

«Сейчас я могу только гадать, и думаю, что от моих догадок никому из вас лучше не станет».

Собранные Минфином данные показывают, что за первые десять месяцев 2026 года самоуправления использовали 62,3% средств, предусмотренных для заимствований.

Министерство призывает не переносить запланированные кредиты на следующий год, поскольку тогда эти займы придётся обеспечивать уже за счёт объёма финансирования, предусмотренного на 2027 год.

Как ранее сообщало агентство ЛЕТА, Министерство финансов разработало три сценария и пять вариантов решения вопросов, связанных с формированием государственного бюджета.

Согласно законодательству, в год выборов Сейма проект закона о государственном бюджете и пакет сопутствующих законопроектов должны быть представлены парламенту не позднее чем через четыре месяца после того, как вновь избранный Сейм выразит доверие Кабинету министров.