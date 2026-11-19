Вечером 17 ноября внимание многих жителей Латвии было приковано к Сейму, где после долгих дебатов было утверждено новое правительство. Однако в социальных сетях внимание привлекли не только речи политиков и результат голосования. Один из зрителей прямой трансляции заметил женщину, которую, кажется, уже годами видят на заседаниях парламента, и решил выяснить, кто она на самом деле, пишет портал Nasha.lv.

За событиями в парламенте можно было следить и в прямом эфире, и один из зрителей в социальной сети «X» обратил внимание на некую женщину, которую было видно на заседании Сейма.Пользователь Эдуард опубликовал запись с вопросом: «Меня больше всего интересует, что это за дама? она не меняется уже лет 20.»

Запись вызвала широкий интерес. По опубликованным пользователем данным, она уже набрала более 24 тысяч просмотров, а в комментариях люди как пытались угадать личность женщины, так и шутили о её многолетнем присутствии в парламенте.

В обсуждение включился и бывший депутат Сейма Артусс Кайминьш, который раскрыл, что эта женщина — Дина Мейстере, руководитель Юридического бюро Сейма. «Все законы проходят через это бюро», — добавил он.

Также юрист Иева Бранте в комментарии подтвердила, что речь идёт о Дине Мейстере.

В свою очередь Майя Крастиня охарактеризовала её словами: «Абсолютная легенда. Самый выносливый человек в стране.»

Другие комментаторы продолжили шутить о неизменной внешности женщины и о том, как долго её видно в Сейме.

«Да, уже 20 лет при любом правительстве. Похоже, что она ещё и не стареет», — написала Катрина.

В свою очередь другой пользователь сравнил её с движущимся GIF-изображением, которое снова и снова повторяется.

Однако в обсуждении прозвучало и уточнение. Кристине Яриновска напомнила, что двадцать лет назад Юридическим бюро Сейма руководил Гунарс Кусиньш. И действительно — хотя Дина Мейстере работает в парламенте уже давно, обязанности руководителя Юридического бюро она исполняет с февраля 2014 года, когда сменила на этом посту Гунарса Кусиньша. Кусиньш возглавлял Юридическое бюро Сейма с 1993 по 2014 год, а затем стал судьёй Конституционного суда.

Кто же такая Дина Мейстере, и почему её работа в Сейме так важна? В отличие от депутатов, которых избирают на определённый созыв, сотрудники Юридического бюро Сейма обеспечивают юридическую работу парламента независимо от того, какие партии в данный момент находятся у власти.

В задачи Юридического бюро входят юридическая оценка законопроектов, подготовка заключений и помощь депутатам и комиссиям в законодательном процессе. Специалисты бюро оценивают, соответствуют ли предлагаемые нормы Конституции, действующим законам и требованиям юридической техники.

Поэтому руководителя Юридического бюро можно регулярно видеть на заседаниях Сейма, в том числе в те моменты, когда принимаются важные для государства решения.

Пока правительства меняются, министры приходят и уходят, а состав парламента переизбирается каждые четыре года, часть профессионального персонала Сейма продолжает работать значительно дольше.