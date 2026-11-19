Новое правительство Андриса Кулбергса намерено принять специальную «декларацию о дерусификации» и создать правовую основу для ограничения использования русского языка в публичном пространстве. Одновременно кабинет обещает государственную поддержку СМИ, выпускающим контент исключительно на латышском языке, и преобразование Центра государственного языка. При этом какие конкретно ограничения планируется ввести и кого они затронут, в правительственной декларации не уточняется.

Новое правительство Латвии включило в свою программу дальнейшее ограничение использования русского языка в публичном пространстве. Одним из предусмотренных шагов станет принятие специальной «декларации о дерусификации», которая должна создать правовую основу для соответствующих изменений.

Как сообщает агентство ЛЕТА, такое обязательство содержится в декларации Кабинета министров Андриса Кулбергса, утвержденного Сеймом 17 ноября. Документ определяет основные направления деятельности правительства на период полномочий парламента 15-го созыва.

Что предусматривает «декларация о дерусификации»

В разделе правительственной программы, посвященном языку, СМИ и культуре, говорится о необходимости укрепления роли латышского языка как единственного государственного. Для этого правительство намерено принять отдельную декларацию о дерусификации.

В документе сказано, что новый подход должен закрепить рекомендации академиков, историков и социолингвистов и создать юридическую основу для ограничения русского языка в публичном пространстве.

Однако какие именно ограничения предполагается ввести, в декларации не разъясняется. Не уточняется, будут ли изменения касаться коммерческой рекламы, вывесок, обслуживания клиентов, культурных мероприятий, СМИ или других сфер общественной жизни. Также пока не указаны сроки разработки соответствующих нормативных актов.

Таким образом, речь идет о заявленном политическом намерении правительства, а не об уже введенных ограничениях.

Латышского языка должно стать больше на работе и в публичном пространстве

Правительство также намерено укреплять использование латышского языка в информационном пространстве и рабочей среде. Это направление закреплено отдельным пунктом декларации. Власти рассматривают государственный язык как одну из основ национальной идентичности и государственной безопасности.

При этом конкретные меры, которые должны обеспечить более широкое использование латышского языка на рабочих местах и в общественной жизни, пока не представлены. Для их реализации могут потребоваться изменения в действующем законодательстве и других нормативных актах.

Государственную поддержку обещают СМИ, работающим только на латышском

Отдельный пункт декларации касается финансирования средств массовой информации. Правительство обещает поддерживать национальные, региональные и диаспоральные СМИ, создающие контент исключительно на латышском языке. В документе говорится, что такая поддержка должна обеспечить производство качественных, аналитических и разнообразных журналистских материалов.

При этом не уточняется, как новая формулировка повлияет на существующие программы государственной поддержки медиа. В частности, пока неизвестно, предполагается ли ограничить доступ к финансированию для изданий, которые выпускают материалы на нескольких языках, включая русский, или речь идет о создании дополнительных целевых программ исключительно для латышскоязычного контента.

Порядок финансирования и критерии отбора получателей помощи должны быть определены отдельно.

Центр государственного языка хотят сделать независимым

Еще одно изменение касается Центра государственного языка. Правительство предлагает преобразовать его в независимое учреждение, одновременно укрепив его возможности и институциональную нейтральность. В декларации подчеркивается, что государственный язык является одной из основополагающих ценностей Конституции Латвии. Однако пока не разъясняется, как именно будет изменен правовой статус центра, кому он станет подотчетен и получит ли дополнительные полномочия.

В другом разделе декларации правительство также обещает увеличить наказания за нарушения требований государственного языка. Конкретные размеры будущих штрафов и перечень нарушений в документе не приведены.

Что изменится в общественных СМИ

В отношении общественного СМИ новое правительство обещает укреплять его политическую нейтральность, разнообразие мнений и роль латышского языка. Кроме того, особое внимание планируется уделить бесперебойной работе общественного вещателя в кризисных ситуациях.

Деятельность общественных СМИ должна соответствовать требованиям национальной безопасности. При этом декларация не содержит конкретного плана изменения языковой структуры общественного вещания.

Что еще обещают в сфере культуры

Языковая политика является лишь частью раздела правительственной декларации, посвященного культуре и СМИ. В частности, кабинет намерен постепенно повышать оплату труда работников культуры, приближая ее к уровню других стран Балтии и средней зарплате в общественном секторе. Однако конкретные сроки достижения этих целей не установлены. Темпы повышения зарплат будут зависеть от возможностей государственного бюджета.

Правительство также обещает поддерживать программу сохранения сакрального наследия и традицию Праздника песни и танца. Отдельно предусмотрено включение культуры как составляющей национальной безопасности в долгосрочные документы развития страны — стратегию «Латвия 2050» и Национальный план развития на 2028–2034 годы.

В декларации говорится и о необходимости укреплять демократические ценности, открытость государственного управления и диалог с гражданским обществом.

Когда могут появиться новые ограничения

Правительство Андриса Кулбергса было утверждено Сеймом 17 ноября. За новый кабинет проголосовали 57 депутатов, против — 34. Коалицию сформировали «Объединенный список» и Национальное объединение.

Декларация определяет политические обязательства кабинета, однако сама по себе не устанавливает новые запреты на использование русского языка. Для введения конкретных ограничений потребуется подготовить соответствующие нормативные решения, определить сферу их применения и пройти предусмотренные законодательством процедуры.

Пока неизвестно, какие именно предложения будут разработаны, когда они могут вступить в силу и как повлияют на повседневную жизнь русскоязычных жителей Латвии.