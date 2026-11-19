Назначение Яниса Розе руководителем Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК / KNAB) вряд ли приведет к существенным переменам, считает исследователь аналитического центра Providus Валтис Калниньш. Кандидат почти десять лет занимает пост заместителя начальника бюро, но пока не представил общественности своего плана реформ. Сомнения в результатах конкурса ранее выразил и генеральный прокурор Латвии, заявивший, что ни один из претендентов не смог его убедить.

Латвийское Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией может сохранить прежний подход к работе даже после смены руководителя. Выдвижение на должность начальника БПБК многолетнего заместителя главы ведомства Яниса Розе вызывает вопросы у экспертов и представителей общественных организаций, которые ожидают более активной борьбы с коррупцией на высоком уровне.

Как сообщает агентство ЛЕТА, ассоциированный исследователь аналитического центра Providus Валтис Калниньш считает, что назначение Розе, вероятнее всего, не приведет к существенным изменениям в деятельности бюро.

Почему эксперты сомневаются в переменах

По словам Калниньша, главная проблема заключается в отсутствии публичного представления программы будущего руководителя. До сих пор Розе не рассказал обществу, какие изменения считает необходимыми, как намерен повысить эффективность работы БПБК и какие задачи поставит перед ведомством. Поэтому пока невозможно оценить, готов ли он действительно изменить подход к борьбе с коррупцией.

Исследователь не исключает, что при новом руководителе продолжится стагнация, о которой в последние годы неоднократно говорили представители экспертного сообщества. При этом Калниньш признает, что многолетний опыт работы Розе в бюро может быть преимуществом.

Однако этот опыт вызывает и закономерный вопрос: если кандидат знает, как улучшить расследование крупных коррупционных дел, почему соответствующие изменения не были реализованы раньше, когда он занимал должность заместителя начальника?

От БПБК ждут расследований крупных коррупционных дел

По мнению исследователя Providus, общество ожидает от нового руководителя прежде всего двух результатов. Первый — более эффективное раскрытие крупных коррупционных преступлений, включая дела, связанные с высокопоставленными должностными лицами. Второй — активная публичная позиция в вопросах предотвращения коррупции.

Калниньш подчеркивает, что руководитель БПБК должен не только организовывать оперативную работу, но и выступать инициатором необходимых изменений, объяснять обществу проблемы и отстаивать антикоррупционные меры.

При этом до сих пор Розе, по оценке эксперта, работал достаточно закрыто и редко выступал публично. Поэтому остается неясным, сможет ли он стать руководителем, способным представлять позицию бюро и вести открытый диалог с обществом.

Генпрокурора не убедил ни один кандидат

Серьезную критику вызвали и результаты самого конкурса на должность начальника БПБК. Генеральный прокурор Латвии Армин Мейстерс, участвовавший в конкурсной комиссии, заявил, что ни один из претендентов не представил убедительного плана преодоления существующих проблем. По его мнению, в деятельности БПБК наблюдается стагнация, а кандидаты не смогли объяснить, каким образом намерены изменить ситуацию. Мейстерс предложил завершить конкурс без выбора победителя.

Однако большинство членов комиссии придерживались другой позиции и решили рекомендовать кандидатуру Яниса Розе для дальнейшего утверждения.

Таким образом, конкурс завершился выдвижением кандидата, несмотря на возражения одного из его участников — генерального прокурора.

Delna требует публично представить план развития бюро

Общество «За открытость — Delna» также призвало Розе до голосования в Сейме рассказать о своих приоритетах. По мнению организации, жители имеют право заранее узнать, каким кандидат видит будущее учреждения, что считает его основными проблемами и какие решения предлагает. Особенно важным Delna считает вопрос открытости БПБК.

Организация напоминает, что в последние годы ведомство недостаточно активно общалось с обществом и не всегда понятно объясняло результаты своей работы. При этом необходимость сохранять тайну следствия не мешает руководству бюро публично обсуждать стратегические цели, меры по предупреждению коррупции и общие результаты деятельности.

После завершения конкурса Delna также намерена представить предложения по изменению процедуры отбора руководителя БПБК. В частности, организация предлагает привлекать профессиональных специалистов по подбору персонала для оценки управленческих компетенций кандидатов.

Кто такой Янис Розе

Янис Розе работает в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией более десяти лет. В 2014 году он возглавил отдел внутренней безопасности БПБК. Эту должность ему предложил тогдашний начальник ведомства Ярослав Стрельчонок. В июле 2016 года Розе был назначен заместителем руководителя бюро по вопросам борьбы с коррупцией.

До прихода в БПБК он работал в структурах государственной безопасности и полиции. Таким образом, кандидат хорошо знаком с внутренней организацией бюро и его оперативной деятельностью.

Однако именно длительная работа в руководстве ведомства стала одним из аргументов критиков, сомневающихся в возможности существенных изменений.

Решение еще должны принять правительство и Сейм

Конкурс на должность руководителя БПБК был объявлен после неожиданного ухода Екабса Страуме, который в начале августа досрочно вышел на пенсию за выслугу лет. Страуме руководил ведомством с июня 2017 года, а в 2022 году был утвержден на второй пятилетний срок. По мнению Валтиса Калниньша, со временем прежний руководитель утратил стремление проводить изменения и покинул должность, не завершив второй срок полномочий.

В конкурсе на его место участвовали девять претендентов. До заключительного этапа дошли двое, после чего комиссия рекомендовала Яниса Розе. Однако это еще не означает его назначения. Кандидатуру предстоит рассмотреть правительству, после чего окончательное решение должен принять Сейм.

До голосования общественные организации призывают Розе открыто объяснить, какие изменения он готов провести и каким образом намерен повысить эффективность борьбы с коррупцией в Латвии.