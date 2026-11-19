За первый год руководства Генеральной прокуратурой Армин Мейстерс пересмотрел ряд административных расходов, что позволило сократить запланированные затраты почти на 5,5 млн евро. Однако одна из главных проблем учреждения остается нерешенной — неудовлетворительное состояние здания на бульваре Калпака в Риге. Генпрокурор также обещает продолжить реформирование структуры ведомства, изменить подход к подготовке прокуроров и повысить эффективность уголовного преследования.

Первый год на посту генерального прокурора Латвии Армин Мейстерс оценивает как непростой, но результативный. По его словам, за это время удалось провести существенные изменения в организации работы прокуратуры и пересмотреть дорогостоящие проекты. В результате запланированные расходы сократились почти на 5,5 млн евро.

Как сообщает агентство ЛЕТА, 20 ноября исполнится ровно год с момента вступления Мейстерса в должность. Накануне этой даты он подвел предварительные итоги своей работы и рассказал, какие преобразования намерен продолжить в ближайшие годы.

На чем удалось сэкономить почти 5,5 млн евро

Одним из наиболее заметных результатов первого года Мейстерс назвал пересмотр расходов на административное обеспечение и информационные технологии. По его словам, принято решение отказаться от переезда прокуратуры во временные помещения на улице Талеяс, 1, и улице Иередню, 3, в Риге.

Предполагалось, что сотрудники будут работать там во время реконструкции здания Генеральной прокуратуры на бульваре Калпака, 6. Однако строительные работы по причинам, не зависящим от ведомства, так и не начались.

Отказ от временного переезда позволил исключить из планируемых расходов 2,66 млн евро. Еще 2,78 млн евро удалось сэкономить благодаря решению не продолжать проект перестройки архитектуры информационной системы прокуратуры. В общей сложности сокращение запланированных расходов по этим двум направлениям составило 5,44 млн евро.

Речь идет именно о пересмотре будущих затрат, а не о дополнительных доходах государственного бюджета.

Здание Генпрокуратуры остается проблемой

Несмотря на отказ от временного переезда, вопрос технического состояния здания Генеральной прокуратуры на бульваре Калпака, 6, остается открытым. Мейстерс считает, что государству давно пора принять решение об обеспечении прокуратуры современными и подходящими для работы помещениями.

По его словам, поиск долгосрочного решения относительно здания станет одной из важнейших задач ближайшего будущего. При этом конкретные сроки возможной реконструкции или переезда пока не названы.

Изменят подготовку и карьерный рост прокуроров

Другим приоритетом Мейстерс называет кадровую политику. По его словам, прокуратуре необходимо создавать такие условия, которые позволят не только привлекать новых специалистов, но и удерживать опытных сотрудников.

За прошедший год был пересмотрен порядок отбора и стажировки кандидатов на должности прокуроров, а также подход к профессиональному развитию и карьерному продвижению. Генпрокурор подчеркивает, что изменения должны учитывать потребности сотрудников во всех регионах Латвии.

«Прокуроры — наша опора и самая большая ценность», — отметил Мейстерс, подчеркнув значение как опытных специалистов, так и молодых сотрудников.

Одновременно началась работа над единым подходом к применению Уголовного закона и Уголовно-процессуального закона. Это должно помочь избежать различий в практике прокуроров при рассмотрении сопоставимых уголовных дел.

Новая стратегия определяет приоритеты до 2030 года

Одним из результатов первого года стала разработка Стратегии деятельности прокуратуры на 2026–2030 годы. Документ был утвержден Советом генерального прокурора 21 октября и опубликован 17 ноября. Он предусматривает развитие кадрового потенциала, повышение эффективности уголовного преследования и совершенствование организации работы ведомства.

Особое внимание планируется уделять сложным уголовным делам, в том числе преступлениям против государственной безопасности, коррупционным нарушениям и насилию в семье. Для этого предполагается усиливать специализацию прокуроров и совершенствовать взаимодействие между подразделениями.

Кроме того, продолжится пересмотр внутренней структуры прокуратуры и распределения полномочий.

Прокуратуру ждут организационные изменения

В ближайшие годы Мейстерс намерен оценить расположение подразделений прокуратуры по всей стране. Цель — найти более рациональный способ организации работы, учитывающий расходы на содержание помещений и потребности сотрудников.

Также планируется завершить реформирование транспортного обеспечения прокуратуры, чтобы служебные автомобили использовались эффективнее.

Отдельное внимание будет уделено системе оценки профессиональной деятельности прокуроров и административных работников. Генпрокурор обещает продолжить упорядочение внутренних правил и подготовку рекомендаций, которые должны обеспечить более последовательное применение законодательства.

Международное сотрудничество помогло расследованиям

Среди достижений первого года Мейстерс выделяет сотрудничество с иностранными правоохранительными органами. По его словам, прокуратуре удалось добиться выдачи Латвии нескольких лиц, разыскиваемых за особо тяжкие преступления, а также получить за рубежом доказательства по важным уголовным делам.

Значительную роль в трансграничных расследованиях сыграло взаимодействие с Евроюстом. Кроме того, продолжилось сотрудничество с Европейской прокуратурой (EPPO), которая занимается преступлениями против финансовых интересов Европейского союза.

Мейстерс считает, что такое взаимодействие позволяет быстрее обмениваться информацией и эффективнее расследовать сложные международные преступления.

Уголовно-процессуальный закон также могут изменить

Генпрокурор считает необходимым пересматривать не только внутреннюю организацию ведомства, но и действующее уголовно-процессуальное регулирование. По его словам, появление новых видов преступлений и методов их совершения требует современных инструментов расследования.

Прокуратура намерена разрабатывать предложения по совершенствованию Уголовно-процессуального закона, чтобы ускорить и упростить отдельные процедуры без ущерба для законности и прав участников процесса.

Мейстерс также обещает уделять больше внимания публичной коммуникации ведомства. По его мнению, открытое объяснение работы прокуратуры и ее полномочий необходимо для укрепления доверия общества к правоохранительной системе.

Арминс Мейстерс был утвержден генеральным прокурором 20 ноября 2025 года. До этого он руководил прокуратурой Рижского судебного округа.

За его назначение проголосовали 88 депутатов Сейма, голосов против не было.