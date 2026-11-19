Политолог Юргис Лиепниекс в социальных сетях поделился своими наблюдениями по поводу того, как Андрис Кулбергс формировал правительство.

"Могу только повториться - такого формирования правительства еще никогда не видели. Имена министров общество узнает в день утверждения правительства, декларацию правительства вообще за несколько часов до голосования в Сейме!

Назвать это каким-то образом профессиональной, адекватной работой, на мой взгляд, нельзя. И в этом нет ничего хорошего для страны, если ею руководят хаотичные, неумелые люди", - заключил эксперт и напомнил, что "почти полтора месяца после выборов Кулбергс вообще не занимался формированием правительства, а потом вдруг за два дня обо всем договорился и заявил, что всё, срочно голосуем!"