Министерство здравоохранения Латвии предлагает с 2028 года повысить минимальный возраст покупки и употребления алкоголя с 18 до 20 лет, полностью запретить его рекламу и прекратить продажу спиртного на автозаправках. В планах также предупреждения о риске развития рака на бутылках и меры против дешевого алкоголя. Пока это предложения, которые еще должны пройти согласование и рассмотрение правительством.

В Латвии готовят очередной пакет ограничений на продажу и рекламу алкоголя. Министерство здравоохранения предлагает с 1 января 2028 года разрешить приобретать и употреблять алкогольные напитки только с 20 лет, запретить рекламу алкогольных брендов и убрать спиртное из магазинов на автозаправочных станциях. Кроме того, власти намерены оценить возможности сокращения доступности дешевого алкоголя.

Как сообщает агентство ЛЕТА, соответствующие предложения включены в информационный доклад Министерства здравоохранения, переданный на согласование до 2 декабря. После этого документ предстоит рассмотреть Кабинету министров.

Алкоголь с 20 лет — и пиво тоже

Главное изменение касается минимального возраста покупателей. Сейчас в Латвии приобретать алкоголь разрешается с 18 лет. Минздрав предлагает повысить возрастной порог до 20 лет, причем для всех алкогольных напитков независимо от крепости. Это означает, что новые правила распространятся не только на крепкий алкоголь, но и на пиво, вино и сидр.

Более того, лицам в возрасте 18–19 лет предполагается запретить не только покупку, но и употребление алкоголя, а также хранение напитков для личного потребления. Под запрет может попасть и передача алкоголя людям этой возрастной группы.

Исключение предлагается предусмотреть для учебной практики в рамках профессионального образования, если она проводится под наблюдением руководителя.

Минздрав объясняет инициативу необходимостью защитить молодых людей от вредного воздействия алкоголя. Ведомство подчеркивает, что риск для здоровья определяется не только крепостью напитка, но и общим количеством выпитого алкоголя, частотой употребления и сформировавшимися привычками.

Почему не с 21 года?

Изначально общественная инициатива «Алкоголь с 21 года», которую рассматривал Сейм, предусматривала более высокий возрастной порог. Однако Минздрав остановился на предложении повысить его до 20 лет.

В докладе отмечается, что ни в одной стране Европейского союза не установлен единый минимальный возраст покупки алкоголя в 21 год. Кроме того, в Латвии уже действует ограничение на приобретение табачных и никотиновых изделий лицами моложе 20 лет. По мнению министерства, единый возрастной порог для алкоголя и табачной продукции позволит сделать законодательство более последовательным.

Рекламу алкоголя предлагают запретить полностью

Еще одна инициатива предусматривает полный запрет рекламы алкогольных напитков, включая продвижение торговых марок. Ограничения должны распространяться на все каналы коммуникации.

Минздрав считает, что существующие частичные запреты недостаточно эффективны, поскольку компании могут сохранять узнаваемость своих брендов через спонсорство, цифровой маркетинг и другие формы рекламы. Поэтому предлагается также запретить спонсирование спортивных и развлекательных мероприятий, если информация о спонсоре содержит название алкогольного напитка, его торговую марку или упоминание употребления алкоголя.

Для этого планируется внести изменения в законодательство, в том числе в Закон об электронных средствах массовой информации.

Алкоголь хотят убрать с автозаправок

Министерство предлагает полностью запретить розничную продажу спиртного в торговых точках, расположенных на территории автозаправочных станций. Ограничение также предполагается распространить на магазины, которые находятся непосредственно рядом с заправками и функционально с ними связаны.

Одновременно рассматривается возможность ограничить видимость алкоголя в обычных магазинах. При этом Минздрав указывает, что такие требования должны быть соразмерными и практически осуществимыми для торговцев.

Конкретные правила размещения алкогольной продукции пока не представлены.

На бутылках могут появиться предупреждения о раке

Изменения могут затронуть и упаковку алкогольных напитков. Минздрав предлагает ввести дополнительные предупреждения о вреде употребления алкоголя для здоровья, включая риск развития онкологических заболеваний. Также на этикетках предполагается размещать предупреждения об опасности употребления спиртного во время беременности и при управлении транспортными средствами.

Планируются дополнительные требования к информации о составе напитков и их пищевой ценности. Для отдельных категорий винодельческой продукции и небольших производителей предполагаются исключения.

Эти изменения предлагается ввести позднее — с 1 января 2029 года, после необходимого согласования с Европейской комиссией.

Что показали прежние ограничения

В докладе Минздрав оценил последствия ограничений, которые начали действовать 1 августа 2025 года. Тогда в Латвии сократили время продажи алкоголя, ограничили рекламу скидок и ввели шестичасовое ожидание при дистанционной покупке.

По предварительному анализу Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, в течение пяти месяцев после введения новых правил смертность от причин, непосредственно связанных с употреблением алкоголя, оказалась на 27% ниже ожидаемого уровня. Однако специалисты подчеркивают, что период наблюдения слишком короткий для окончательных выводов.

Пока невозможно полностью отделить влияние новых ограничений от других обстоятельств, которые могли повлиять на смертность.

Продажи алкоголя сократились, но налоговые поступления сохранились

С августа 2025 года по март 2026 года объем алкогольных напитков и пива, выпущенных для потребления в Латвии, оказался на 6,6% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Однако снижение объемов началось еще до введения новых ограничений. На рынок также влияли инфляция, покупательная способность населения и повышение акцизного налога, о чем писал BB.lv.

При этом общие поступления акциза на алкогольные напитки и пиво сохранились примерно на прежнем уровне: сокращение объемов было компенсировано увеличением налоговых ставок. В то же время ограничения сильнее затронули отдельные небольшие магазины, специализированную торговлю и интернет-продавцов.

Дешевый алкоголь может стать менее доступным

Минздрав также обращает внимание на изменение цен. По данным доклада, после введения прежних ограничений алкогольные напитки в Латвии подешевели, тогда как в Литве и Эстонии цены выросли.

Поэтому министерство предлагает дополнительно оценить инструменты ценовой политики, которые могли бы сократить доступность особенно дешевого алкоголя.

Пока не уточняется, будет ли речь идти о повышении акциза, введении минимальных цен или других механизмах.

Когда могут вступить в силу новые правила

Предложенный Минздравом график предусматривает два этапа.

С 1 января 2028 года могут начать действовать повышение возрастного порога до 20 лет, запрет рекламы и спонсорства, а также запрет продажи алкоголя на автозаправочных станциях.

С 1 января 2029 года предлагается ввести новые требования к маркировке напитков.

Однако ни одно из этих изменений пока не утверждено окончательно. Сначала предложения должны пройти согласование, затем их рассмотрит правительство. Для реализации потребуется подготовить и принять соответствующие поправки к законодательству.

До тех пор продолжат действовать нынешние правила: алкоголь в Латвии можно покупать с 18 лет, с понедельника по субботу — с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — с 10:00 до 18:00.

При дистанционной торговле заказанный алкоголь можно получить не ранее чем через шесть часов после оформления заказа и только в разрешенное время продажи.