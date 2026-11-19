Латвия как образцовый союзник по НАТО продолжает служить примером для Европы как в распределении оборонного бремени, так и в борьбе с нелегальной иммиграцией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в поздравлении президенту Латвии Эдгару Ринкевичу по случаю 108-й годовщины провозглашения Латвийской Республики.

Как сообщил советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис, в поздравлении подчёркивается, что США и Латвию связывает тесное и прочное партнёрство, основанное на общей решимости защищать свободу и суверенитет. Американский президент отметил, что действия Латвии в области распределения оборонного бремени и борьбы с нелегальной иммиграцией укрепляют безопасность обеих стран.

Поздравления президенту Латвии по случаю государственного праздника направили и лидеры ряда других стран.

Так, король Великобритании Карл III в своём поздравлении отметил давнюю дружбу между двумя государствами и прочность двусторонних отношений, а также подтвердил намерение развивать ещё более тесное сотрудничество. От своего имени и от имени королевы Камиллы он пожелал жителям Латвии мира, благополучия и благосостояния в наступающем году.

Президент Франции Эмманюэль Макрон высоко оценил совместную работу двух стран в Совете Безопасности ООН и сотрудничество в сфере международного мира, безопасности и обороны. Он подчеркнул необходимость продолжать поддержку Украины в войне с Россией. Макрон призвал сохранять единство, укреплять суверенитет Европейского союза и брать на себя большую ответственность за безопасность с учётом прямых и гибридных угроз.

Папа Римский Лев XIV пожелал народу Латвии Божьего благословения, стойкости и мира.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что две страны связывает тесное партнёрство, основанное на общих ценностях и твёрдой решимости сохранять свободу, демократию и безопасность в Европе.

Он отметил, что двустороннее сотрудничество Германии и Латвии, а также взаимодействие в рамках Европейского союза и НАТО приобретают особое значение на фоне войны России против Украины и связанной с ней угрозы европейскому миропорядку и системе безопасности.

«Германия неизменно поддерживает Латвию и её балтийских соседей. Мы несём общую ответственность за свободную, суверенную и единую Европу», — говорится в поздравлении президента Германии.

Президент Италии Серджо Маттарелла подчеркнул решимость Италии обеспечивать безопасность и стабильность в Балтийском регионе и на восточном фланге НАТО. Он отметил, что присутствие итальянских вооружённых сил на военной базе в Адажи свидетельствует о неизменной солидарности страны и том значении, которое она придаёт европейской безопасности.

Император Японии Нарухито поздравил Ринкевича с годовщиной провозглашения Латвийской Республики, пожелав латвийскому народу благополучия.

В свою очередь король Испании Филипп VI пожелал жителям Латвии мира и процветания.