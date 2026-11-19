Генеральный прокурор Латвии Армин Мейстерс призывает наконец приступить к разработке нового Уголовно-процессуального закона. По его словам, действующие нормы устарели, мешают эффективной работе правоохранительных органов и затягивают судебные разбирательства. Генпрокурор рассчитывает, что с приходом нового министра юстиции Виестура Витовскиса многолетняя дискуссия перейдет к конкретным действиям.

В Латвии необходимо не просто в очередной раз изменить отдельные положения Уголовно-процессуального закона, а приступить к разработке совершенно нового регулирования. Действующие нормы уже не отвечают современным потребностям правоохранительной системы и мешают быстрее расследовать преступления и рассматривать уголовные дела в судах.

Как сообщает агентство ЛЕТА, об этом генеральный прокурор Армин Мейстерс заявил в интервью программе Латвийского телевидения «Утренняя панорама». Он выразил надежду, что новый министр юстиции Виестур Витовскис сможет ускорить давно назревшую реформу.

«Пора не только говорить, но и начинать работать»

Мейстерс напомнил, что еще весной представители заинтересованных учреждений пришли к общему выводу о необходимости разработки нового Уголовно-процессуального закона. Однако, по его оценке, обсуждения до сих пор не привели к достаточно активной практической работе.

«Я хотел бы наконец не просто говорить, а реально начать работу над разработкой нового Уголовно-процессуального закона», — подчеркнул генеральный прокурор.

Он рассчитывает, что смена руководства Министерства юстиции позволит перейти от дискуссий к конкретным решениям.

Почему нынешний закон больше не устраивает прокуратуру

Действующий Уголовно-процессуальный закон Латвии был принят в апреле 2005 года и вступил в силу 1 октября того же года. За прошедшие два десятилетия документ неоднократно изменялся. Однако, по мнению представителей юридической отрасли, постоянное внесение поправок не решает всех накопившихся проблем.

Мейстерс отмечает, что в повседневной работе прокуроры сталкиваются с устаревшими и неэффективными нормами, которые затрудняют расследование уголовных дел.

Одна из наиболее серьезных проблем — продолжительность судебных процессов. По словам генпрокурора, существующее регулирование не позволяет рассматривать уголовные дела настолько оперативно, насколько это необходимо. Продолжительные разбирательства затрагивают не только работу полиции, прокуратуры и судов, но и интересы потерпевших, обвиняемых и других участников процесса.

Генпрокурор предлагает обновить рабочие группы Минюста

Отдельные претензии Мейстерс высказал в отношении постоянных рабочих групп, действующих при Министерстве юстиции. Именно в этих группах обсуждаются и готовятся многие предложения по изменению законодательства.

Однако, по мнению генпрокурора, со временем их состав и подход к работе перестали в полной мере отвечать практическим потребностям. Он предлагает пересмотреть состав рабочих групп, привлекая специалистов соответствующих отраслей, которые хорошо понимают проблемы правоприменения.

По словам Мейстерса, участники таких групп должны искать решения, необходимые обществу и юридической практике, а не заниматься реализацией идей, отражающих интересы отдельных людей.

Генпрокурор считает, что обновление рабочих групп может помочь ускорить подготовку качественных законодательных изменений.

Реформа потребует участия Сейма

Мейстерс подчеркнул, что успех реформы будет зависеть не только от Министерства юстиции. Не менее важным он считает сотрудничество с Юридической комиссией Сейма и представителями научного сообщества.

«Я ожидаю понимания и ответственных действий со стороны депутатов Сейма и разработчиков политики, чтобы можно было осуществить изменения, о которых сейчас говорят и в Совете юстиции, и в прокуратуре, и в научных кругах», — отметил генеральный прокурор.

Разработка нового закона потребует согласования позиций судов, прокуратуры, адвокатуры, следственных органов и других участников уголовного процесса.

При этом конкретные сроки подготовки нового документа пока не объявлены.

О необходимости нового закона говорило и прежнее руководство Минюста

Идея полной переработки Уголовно-процессуального закона возникла не после смены правительства. Еще в июле 2026 года тогдашний министр юстиции Эдвард Смилтенс заявил, что действующее регулирование, принятое более двадцати лет назад, нуждается в принципиальном обновлении.

Он сравнил закон с двадцатилетним автомобилем, который многократно ремонтировали, но который уже требует более серьезных изменений.

По словам Смилтенса, за четыре месяца невозможно подготовить полностью новый закон, однако за это время можно начать системную работу над его разработкой.

Таким образом, необходимость реформы признавалась и предыдущим руководством Министерства юстиции. Теперь вопрос заключается в том, удастся ли новому министру довести инициативу до практической реализации.

Что изменится при новом министре юстиции

Виестур Витовскис занял пост министра юстиции в правительстве Андриса Кулбергса, которое Сейм утвердил 17 ноября.

Генеральный прокурор надеется, что при новом руководстве ведомства работа по пересмотру уголовно-процессуального регулирования ускорится. Однако пока речь идет именно об ожиданиях Мейстерса, а не об утвержденном плане реформы.

Чтобы подготовить новый закон, предстоит определить его основные принципы, сформировать рабочие группы, согласовать предложения с юридическим сообществом и провести документ через законодательный процесс.

До принятия нового регулирования продолжает действовать нынешний Уголовно-процессуальный закон со всеми внесенными в него поправками.