У Рижского самоуправления пока нет ясности относительно использования временного моста на время ремонта Вантового моста, такой вывод можно сделать по итогам первого заседания межведомственной комиссии по координации дорожного движения и предпринимательской деятельности во время ремонта Вантового моста.

Председатель правления ГАО "Latvijas valsts ceļi" (LVC) Мартиньш Лаздовскис сообщил, что решение правительства предусматривает возможность передачи самоуправлению конструкции сборного моста из государственных материальных резервов. Однако пока продолжаются дискуссии о том, воспользуется ли Рига этой возможностью.

По словам Лаздовскиса, LVC вносит поправки в договор об изготовлении мостовых конструкций и планирует заключить его в течение месяца. Производитель обещает изготовить конструкции за семь-восемь месяцев. При этом самоуправлению потребуется заказать технический проект временного моста, а также самостоятельно приобрести опоры и вспомогательные конструкции, поскольку государство предоставит только мостовую платформу.

Государство закупает 540 метров конструкций с высокой несущей способностью. Их пролеты можно комбинировать в зависимости от нагрузки. Например, при меньшей нагрузке, подходящей для легковых автомобилей, длину моста можно увеличить примерно до 900 метров. По осторожному прогнозу Лаздовскиса, разработать проект и построить временный мост через Даугаву можно было бы к весне 2028 года.

На первом заседании комиссии ее председателем избран Эдгарс Бергхолц, заместителем - депутат Ансис Пуполс.

Представители департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы на заседание приглашены не были. Между тем в их распоряжении есть данные о транспортных потоках на Вантовом мосту и прилегающих улицах.

Бергхолц представил карту транспортных потоков правобережной Риги и несколько вариантов разгрузки Вантового моста, в том числе решения, предложенные искусственным интеллектом.

Комиссия договорилась собираться дважды в месяц. На следующее заседание пригласят представителей профильного департамента, чтобы более детально изучить интенсивность движения и возможные решения.

Как сообщалось, в конце октября председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс допустил перенос начала реконструкции Вантового моста с четвертого квартала 2027 года на середину 2028 года, если к тому времени не удастся найти оптимальные решения для организации движения.

Сейчас самоуправление оценивает несколько вариантов, включая перепроектирование перекрестков для увеличения их пропускной способности и строительство временного моста.

Директор департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы Кристапс Каулиньш ранее сообщил, что ремонт Вантового моста планируется начать в конце 2027 года и завершить в 2030 году.

На первых двух этапах, предусматривающих реконструкцию набережной Даугавы и улицы Кришьяня Валдемара, существенных ограничений движения не ожидается. На третьем этапе, во время капитального ремонта моста, движение будет организовано по одной полосе в каждом направлении. Исключение составит период замены вант, которую планируется проводить ночью и в выходные дни.

По словам Каулиньша, для разгрузки моста рассматривается изменение организации движения на 20 регулируемых перекрестках вокруг него: создание дополнительных полос, перепроектирование поворотов и корректировка работы светофоров.

Он также отметил, что начало ремонта самого моста можно без проблем перенести на второй квартал 2028 года. Проект разделен на три строительных этапа, каждый из которых имеет отдельное разрешение, поэтому работы можно начинать независимо друг от друга.