В 6:40 утра 11 ноября, как раз в День Лачплесиса, в Брюсселе завершились переговоры о бюджете Европейского союза на 2027 год. Представители 27 правительств, с одной стороны, и депутаты Европарламента — с другой, вели переговоры около 22 часов без перерыва — по сути, почти сутки.

Со стороны Европейского парламента переговоры вёл депутат-социал-демократ Нил Ушаков — главный докладчик по бюджету ЕС на 2027 год. Чтобы добиться хоть какого-то положительного результата, Ушаков с депутатами, судя по всему, решили взять противоположную сторону измором.

Когда денег не хватает всем

Тяжёлый спор о финансах шёл на фоне острой нехватки денег по всей Европе. В Латвии правительство как раз в эти дни говорит, что госрасходы за четыре года надо сократить на три миллиарда евро, из них примерно на 800 миллионов — уже в 2027 году. И пока непонятно, успеет ли Сейм вообще принять бюджет в этом году.

Ещё хуже обстоят дела с новым семилетним бюджетом ЕС на 2028–2034 годы. Страны-доноры, в первую очередь Германия и Нидерланды, требуют урезать его уже на сотни миллиардов евро. Сейчас идут тяжелейшие дебаты на всех уровнях, но, похоже, принять новый многолетний бюджет ЕС в этом году тоже может не получиться.

Самый грустный бюджет

Своё выступление на пресс-конференции в Страсбурге после октябрьского голосования Европарламента по проекту бюджета Ушаков начал с иронии:

«Ещё весной мы с командой шутили, что этот бюджет похож на стереотипный восточноевропейский национальный бюджет: вокруг всё разваливается, денег нет, надо что-то резать. Тогда это казалось преувеличением. Теперь — лёгким преуменьшением».

«В начале года я, конечно, понимал, что бюджет будет непростым, но такого масштаба даже я не ожидал, — рассказывает после ночных переговоров Нил Ушаков. — Мы начинали год с расчётом на дополнительные деньги. Потом началась война в Иране, резко ухудшилась внутриполитическая ситуация во Франции и Германии, где сейчас в опросах лидируют крайне антиевропейски настроенные силы. В итоге год мы заканчиваем уже с обновлёнными целями — хотя бы не допустить сокращения программ».

«Я не хочу идеализировать Европейский союз, — продолжает он. — И у меня есть много вопросов к тому, насколько эффективно тратятся в Латвии средства ЕС. Но при этом надо придерживаться здравого смысла: бюджет ЕС в той или иной форме является крайне важным подспорьем для каждого жителя Латвии. Деньги ЕС — это ремонты школ и строительство парков, дороги и больницы, утепление домов, поддержка крестьян, программы для студентов и науки».

О чём был спор

Арифметика переговоров была крайне проста. Европейская комиссия разработала проект бюджета. Совет ЕС предложил урезать его на 1 миллиард евро. Европарламент предложил вернуть этот миллиард и добавить ещё 1,17 миллиарда.

Итог утра 11 ноября: урезанный миллиард вернули полностью и добавили ещё 0,3 миллиарда евро. Общий объём бюджета согласован на уровне 199,7 миллиарда евро обязательств и 211,5 миллиарда евро платежей. 25 ноября Европарламент будет голосовать за окончательную версию бюджета ЕС на 2027 год.

Прибавки получили программы, которые пользуются большим спросом в Латвии. Научной программе Horizon Europe добавили 21,5 миллиона евро, фонду транспортных и энергетических сетей CEF — 22,5 миллиона, программе студенческих обменов Erasmus+ — 14 миллионов, механизму гражданской защиты — 13,5 миллиона.

Отдельно стоит отметить дополнительные 25 миллионов евро на управление внешними границами (инструмент BMVI). Из этих европейских средств оплачивают технику и оснащение для охраны внешних рубежей, что позволяет экономить средства национального бюджета.

Дополнительно 0,5 миллиона евро получит расположенный в Риге офис агентства BEREC — единственного учреждения ЕС со штаб-квартирой в Латвии.

Удалось также увеличить финансирование Европейской прокуратуры — на 2 миллиона евро.

Часы на стене показывают 6:42 утра — переговоры только что закончились. Нил Ушаков пожимает руку вице-премьеру и министру финансов Ирландии Саймону Харрису, который вёл переговоры от имени правительств стран ЕС.

Тяжёлая борьба за приграничье

Отдельным вопросом стала поддержка восточного приграничья. Ушакову удалось убедить большинство своих коллег — депутатов Европарламента — сделать восточный фланг одним из приоритетов.

Но Совет ЕС — то есть правительства стран Европейского союза — категорически отказался сейчас принимать решение по этому вопросу. Не помогли и переговоры почти до семи утра. Обсуждать отдельную поддержку восточного приграничья Совет готов, возможно, только в рамках нового семилетнего бюджета ЕС.

Именно за это сейчас борется Латвия и другие страны нашего региона — за выделение в новом бюджете дополнительных 7 миллиардов евро на восточный фланг ЕС.

Благодаря в том числе работе над бюджетом ЕС на 2027 год у правительств Латвии и других стран Балтии и Восточной Европы есть аргумент: большинство Европейского парламента уже проголосовало за то, чтобы восточный фланг стал одним из приоритетов. И, конечно, в бюджете удалось сохранить, а в некоторых случаях, как с финансированием укрепления внешней границы, несколько увеличить программы, которые уже сейчас крайне важны для приграничья.

Придётся менять отношение

По нынешним расчётам, в новом семилетнем бюджете ЕС на 2028–2034 годы для Латвии предусмотрено около 9 миллиардов евро.

«Европейские деньги будут, и это совсем немало. Но отношение к европейским деньгам точно придётся пересмотреть, — подчёркивает Нил Ушаков. — Нельзя будет позволить себе что-то не использовать. Нельзя будет позволить себе тратить только ради того, чтобы потратить. Придётся определить ясные, понятные всем приоритеты — и придерживаться их».

Подготовлено при поддержке Прогрессивного альянса социалистов и демократов Европейского парламента

О депутате Европейского парламента Ниле Ушакове и прямая связь с ним: www.socialistsand democrats.eu/meps/ usakovs-nils