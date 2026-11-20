Сегодня вечером экс-глава МИДа, а сейчас депутат Сейма от нынче оппозиционной фракции "Новое Единство" Байба Браже в социальных сетях поделилась результатами выборов в руководство комиссии парламента по иностранным делам.

"Откликаясь на призывы коллег из МИДа, я выдвинула свою кандидатуру на должность секретаря данной комиссии. Однако депутаты из Объединенного списка, Национального объединения и "Латвия на первом месте" проголосовали за избрание на этот пост кандидата от партии "Прогрессивные" Мартиньша Хирша. Возможно, неплохой человек, но особенно во внешней политике он неизвестен", - посетовала Байба Браже.

Судя по всему, она останется в этом Сейме рядовым депутатом.