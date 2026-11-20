Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис считает, что государственные учреждения должны полностью отказаться от использования русского языка в публичной коммуникации. По его мнению, это станет одним из ключевых шагов дерусификации, предусмотренной программой нового правительства. Однако конкретные ограничения и сроки их введения пока не определены: соответствующую декларацию еще предстоит разработать и принять.

Государственные учреждения Латвии должны прекратить использование русского языка при публичном общении с обществом. Такую позицию высказал министр культуры Наурис Пунтулис («Национальное объединение»), комментируя намерение нового правительства создать правовую основу для дальнейшего ограничения русского языка в публичном пространстве.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на советника министра Агнесе Варпиню, Пунтулис считает отказ государственных учреждений от русскоязычной коммуникации необходимой частью политики дерусификации.

Какие изменения предлагает министр

По мнению Пунтулиса, одним из следующих шагов должно стать исключение русского языка из публичной коммуникации учреждений государственного сектора. В качестве примера министр привел уже принятые решения Министерства культуры и Министерства внутренних дел, которое возглавляет его однопартиец Янис Домбрава. Оба ведомства ранее ввели ограничения на использование русского языка при выполнении публичных функций.

Таким образом, речь идет прежде всего о языке официальной информации, сообщений, рекламы и других форм коммуникации учреждений с обществом.

При этом министр не представил нового перечня конкретных запретов, которые предполагается распространить на все публичные учреждения. Пока также неизвестно, будут ли предусмотрены исключения и каким образом власти намерены регулировать ситуации, когда жителям необходима информация на других языках.

Минкульт уже отказался от русского языка на сайтах и в рекламе

В июне 2026 года Пунтулис подписал распоряжение, предписывающее Министерству культуры, его подведомственным учреждениям и государственным предприятиям отказаться от использования русского языка в публичной коммуникации. Требования касались, в частности, официальных сайтов, рекламных материалов, реализуемых проектов и организуемых международных мероприятий. Учреждения должны были выполнить распоряжение до 30 июля.

Это решение вызвало дискуссии, особенно в культурной сфере. Одним из наиболее заметных примеров стал Рижский русский театр имени Михаила Чехова, руководство которого выразило опасения относительно последствий ограничения русскоязычной коммуникации. В театре указывали, что русский язык связан не только с информированием зрителей, но и с культурной идентичностью учреждения.

Министерство культуры при этом разъясняло, что распоряжение не запрещает профессиональную художественную деятельность на русском языке, если произведение изначально создано на этом языке.

Таким образом, ограничения публичной коммуникации не означают автоматического запрета спектаклей или других художественных произведений на русском языке.

От образования до общения с государством

Пунтулис рассматривает нынешнюю инициативу как продолжение уже проведенных изменений языковой политики. Одним из важнейших шагов он назвал переход системы образования на латышский язык и прекращение обучения на русском языке в рамках прежних программ образования национальных меньшинств.

Следующим этапом, по оценке министра, стало закрепление требований к использованию государственного языка работниками в профессиональном общении.

Теперь внимание предполагается сосредоточить на публичной коммуникации государственных учреждений. По мнению Пунтулиса, такая последовательность мер должна укрепить позиции латышского языка как единственного государственного.

Что предусмотрено программой нового правительства

В декларации правительства Андриса Кулбергса («Объединенный список»), утвержденного 17 ноября, содержится обязательство создать правовую основу для ограничения использования русского языка в публичном пространстве, о чем ранее писал BB.lv. Для этого власти намерены принять специальную «декларацию о дерусификации».

Согласно программе кабинета, документ должен закрепить рекомендации академиков, историков и социолингвистов, а также сформировать правовые основания для укрепления статуса латышского языка.

Однако правительственная декларация не объясняет, какие именно новые ограничения будут введены. Не уточняется и то, каким образом предполагается обеспечить их применение на практике.

Это означает, что содержащийся в программе пункт пока представляет собой политическое обязательство правительства, а не уже действующий всеобщий запрет на использование русского языка.

Когда могут появиться новые правила

Сам Пунтулис признает, что называть конкретные сроки разработки и принятия декларации о дерусификации пока преждевременно. По его словам, решение относительно документа предстоит принять Кабинету министров или Сейму.

Министр считает, что действовать необходимо решительно, но одновременно взвешенно. Поэтому пока неизвестно, когда правительство представит конкретные законодательные предложения и какие учреждения они затронут.

Идею продвигали еще в 2025 году

Инициатива принятия декларации о дерусификации появилась не сейчас. В июне 2025 года, незадолго до муниципальных выборов, «Национальное объединение» внесло в Сейм проект декларации о преступной русификации Латвии в период советской оккупации и устранении ее лингвистических последствий.

Представители партии тогда заявляли, что такой документ должен стать юридическим основанием для последовательного ограничения использования русского языка в публичном пространстве. Инициативу поддержали и отдельные представители «Объединенного списка».

Теперь соответствующее намерение включено в программу нового правительства, в котором участвуют обе политические силы.

Что это означает для жителей

На данном этапе из заявлений министра следует, что власти хотят расширить уже применяемый в отдельных ведомствах подход к официальной публичной коммуникации. Это может затронуть содержание государственных сайтов, информационных материалов и других сообщений учреждений населению.

Однако конкретные правила еще не разработаны, поэтому невозможно утверждать, что все учреждения уже обязаны отказаться от русского языка или что жителям будет запрещено обращаться к ним на русском.

Также не объявлено о новых ограничениях на использование русского языка в частном общении.

Ключевые вопросы — какие именно виды информации попадут под ограничения, будут ли исключения и как власти обеспечат доступность государственных услуг — пока остаются открытыми.

Ответы на них должны появиться при разработке обещанной правительством декларации и последующих правовых решений.