За десять месяцев 2026 года дефицит консолидированного бюджета Латвии составил 447,9 млн евро — почти на 45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Доходы увеличиваются быстрее расходов благодаря налоговым поступлениям и финансированию Евросоюза. Однако основной государственный бюджет остается в минусе на 1,1 млрд евро, а расходы на социальные пособия и обслуживание долга продолжают расти.

Финансовое положение консолидированного бюджета Латвии по итогам десяти месяцев 2026 года оказалось заметно лучше, чем год назад. На конец октября расходы превысили доходы на 447,9 млн евро, тогда как за аналогичный период 2025 года дефицит составлял 810,6 млн евро.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на данные Совета по фискальной дисциплине (СФД), за год отрицательное сальдо бюджета сократилось на 362,7 млн евро, или примерно на 44,7%.

Главная причина улучшения — более быстрый рост доходов, прежде всего благодаря увеличению налоговых поступлений и поступлению средств из фондов Евросоюза.

Почему дефицит стал меньше

За январь–октябрь 2026 года доходы консолидированного бюджета Латвии выросли на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении увеличение составило около 1,2 млрд евро.

Одним из основных факторов стали поступления из фондов Евросоюза. Дополнительные средства также обеспечил рост налоговых доходов.

При этом расходы бюджета тоже увеличились, но медленнее — на 5,4%, или 835 млн евро.

Таким образом, рост поступлений позволил частично компенсировать увеличение государственных затрат и сократить общий дефицит. Однако улучшение показателей не означает, что бюджет стал бездефицитным: государственный сектор по-прежнему тратит больше, чем получает.

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Основной бюджет ушел в минус на 1,1 миллиарда

Отдельные части бюджетной системы Латвии завершили десять месяцев с положительным сальдо. В специальном государственном бюджете, из которого финансируется значительная часть социальных выплат, образовался профицит в размере 487,8 млн евро.

Бюджеты самоуправлений показали превышение доходов над расходами на 110,1 млн евро. Еще 77 млн евро профицита зафиксированы в бюджетах производных публичных лиц.

Однако основной государственный бюджет остается значительно дефицитным: к концу октября его отрицательное сальдо достигло приблизительно 1,1 млрд евро. Именно поэтому положительные результаты отдельных частей бюджетной системы не смогли полностью компенсировать нехватку средств в основном бюджете.

На что государство стало тратить больше

Совет по фискальной дисциплине выделяет три основных направления увеличения расходов. Прежде всего выросли затраты на социальные пособия. Это означает увеличение государственных выплат населению, предусмотренных соответствующими программами.

Другой важный фактор — капитальные расходы, в том числе средства, направляемые на инвестиционные проекты и создание или обновление инфраструктуры.

Третья причина — повышение процентных расходов, связанных с обслуживанием долговых обязательств государства.

При этом по некоторым направлениям расходы удалось сократить. В частности, уменьшились затраты на закупку товаров и услуг, а также текущие платежи в бюджет Евросоюза.

Расходы на оплату труда в государственном секторе, субсидии и дотации увеличивались сравнительно умеренно. В результате общий темп роста бюджетных расходов оказался ниже темпа увеличения доходов.

Сколько уже потратили из запланированного на год

Законом о бюджете на 2026 год расходы консолидированного бюджета предусмотрены в размере 20,9 млрд евро. По расчетам Совета по фискальной дисциплине, на первые десять месяцев года должно было приходиться около 16,3 млрд евро.

Фактические расходы оказались на 89,3 млн евро, или на 0,5%, ниже прогнозируемого уровня. Это сравнительно небольшое отклонение.

Эксперты отмечают, что исполнение расходов постепенно приближается к плановым показателям, а данные за десять месяцев пока не свидетельствуют о существенном отклонении от прогнозов. К концу октября государственный сектор израсходовал 78% годового бюджета, тогда как доходы достигли 82,9% запланированного на год объема.

Почему конец года может изменить картину

Несмотря на улучшение показателей по сравнению с 2025 годом, окончательные результаты бюджетного года пока неизвестны. В последние месяцы расходы могут увеличиваться по мере завершения государственных программ, закупок и инвестиционных проектов.

Однако власти уже приняли меры, направленные на сдерживание затрат. 13 октября Кабинет министров решил ограничить заключение новых договоров и расходы основного государственного бюджета на цели, не являющиеся необходимыми для выполнения основных функций государства. По оценке Совета по фискальной дисциплине, такое решение может сдержать рост расходов в конце года.

Означает ли это, что проблем с бюджетом стало меньше

Сокращение дефицита за первые десять месяцев — положительное изменение по сравнению с прошлым годом, но оно не снимает долгосрочных проблем государственных финансов. Часть увеличения доходов связана с поступлением европейского финансирования, объем которого в последующие годы может уменьшиться.

Одновременно сохраняются расходы на социальные обязательства, инвестиции и обслуживание государственного долга.

Совет по фискальной дисциплине ранее предупреждал, что Латвии необходимо не только контролировать текущие расходы, но и искать устойчивые источники доходов на более длительный период. Поэтому результат десяти месяцев не следует воспринимать как прогноз окончательного дефицита за весь 2026 год.

Тем не менее нынешние показатели свидетельствуют, что пока доходная часть бюджета выполняется быстрее расходной, а финансовый разрыв заметно сократился по сравнению с прошлым годом.

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