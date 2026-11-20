Как известно, премьер Андрис Кулбергс планирует создать Фонд развития экономики, который бы управлял и госкомпаниями. Известный экономист Янис Ошлейс в социальной сети X высказал мнение о том, что многие госпредприятия все-таки следовало бы приватизировать, то бишь продать частным компаниям.

"Государственные коммерческие предприятия должны быть приватизированы. Latvijas Lotto, Tet, LMT, airBaltic должны быть точно приватизированы. А принадлежащие государству инфраструктурные предприятия - такие как Latvenergo, AST, LVM, должны обеспечить развитие других отраслей, приватизировать их не нужно. А потом есть государственные предприятия, целью которых не является прибыль - театры, больницы и т.п.", - полагает эксперт.