После многолетних переговоров о будущем телекоммуникационных компаний LMT и Tet появился новый сценарий: сначала объединить предприятия, а затем решать вопрос о продаже долей. Однако LMT уже получила предложения от двух крупных международных инвесторов и утверждает, что государство может получить от сделки более 300 млн евро без расходов из бюджета. Главная проблема заключается в сложной структуре собственности: после объединения шведская Telia может сохранить крупнейшую долю в новой компании.

Власти Латвии вновь пересматривают планы относительно будущего двух крупнейших телекоммуникационных компаний страны — Latvijas Mobilais telefons (LMT) и Tet. После нескольких лет переговоров о выкупе долей шведской Telia правительству представлены новые предложения, причем подходы самих компаний и Кабинета министров пока не полностью совпадают.

Как сообщает LSM, на этой неделе истек срок, в течение которого LMT и Tet должны были представить свои варианты дальнейшего развития и возможного выкупа принадлежащих Telia долей.

При этом впервые за долгое время появился конкретный интерес со стороны крупных международных инвесторов. LMT заявляет, что государство может не только избежать расходов на сделку, но и получить более 300 млн евро уже в 2027 году.

LMT нашла двух инвесторов и обещает государству 300 миллионов

Компания LMT сообщила, что получила предложения от двух крупных международных инвесторов, заинтересованных в участии в сделке. По словам вице-президента LMT Ингмара Пукинса, новый вариант существенно отличается от прежней модели, при которой основная финансовая нагрузка могла лечь на государство.

Теперь предлагается привлечь частный капитал, не используя средства государственного бюджета. Более того, согласно оценке LMT, участие инвестора может обеспечить государству поступления в размере более 300 млн евро уже в следующем году.

Однако речь пока идет о предложенном сценарии, а не о заключенной сделке. Имена потенциальных инвесторов и окончательные финансовые условия публично не раскрыты.

В LMT также утверждают, что реализация нового плана позволит компаниям расширить деятельность на зарубежных рынках и в течение пяти лет удвоить прибыль.

Интересно, что еще месяц назад LMT не включала объединение с Tet в число своих основных предложений. Теперь этот вариант стал частью ее стратегии.

Tet поддерживает объединение, но инвесторов не искала

Компания Tet также представила собственное предложение о дальнейшем развитии. Ее руководство уже много лет выступает за объединение двух телекоммуникационных предприятий, считая, что совместная деятельность позволит сократить дублирующиеся расходы и повысить эффективность.

Однако на этот раз Tet, в отличие от LMT, самостоятельно не занималась поиском инвесторов. Председатель правления компании Улдис Татарчук объяснил это тем, что соответствующего поручения от правительства не поступало.

«Насколько мы поняли, внимательно изучив задание Кабинета министров, в нем не было требования найти инвесторов. Поэтому мы их и не искали», — заявил Татарчук.

По его мнению, прежде всего необходимо, чтобы акционеры договорились о дальнейших действиях.

Премьер: из-за промедления Латвия ежегодно теряет до 80 млн евро

Новое правительство Андриса Кулбергса («Объединенный список») также выступает за объединение LMT и Tet. Однако предложенная им последовательность отличается от ранее обсуждавшихся вариантов.

Согласно правительственной декларации, сначала предприятия предполагается объединить и лишь затем решать вопрос о продаже долей капитала. Кулбергс считает, что объединение необходимо было провести значительно раньше.

«Это нужно было сделать еще 15 лет назад», — заявил премьер-министр.

По его оценке, из-за затянувшегося решения вопроса государство и компании ежегодно теряют от 50 до 80 млн евро потенциальной выгоды. Премьер также утверждает, что существующая структура собственности сдерживает развитие предприятий и снижает их стоимость.

При этом названные потери являются оценкой главы правительства, а не установленной суммой фактических ежегодных убытков компаний.

Почему после объединения контроль может остаться у шведской Telia

Одна из главных сложностей заключается в нынешней структуре собственности двух предприятий. Государству через управляющую компанию Possessor принадлежит 51% капитала Tet, а шведской Telia — оставшиеся 49%.

В случае LMT структура сложнее. Напрямую Telia и связанная с ней Sonera Holding владеют 49% капитала компании. Государственным структурам принадлежат 28%, а еще 23% находятся в собственности самой Tet. Если учитывать косвенное участие через Tet, экономическая доля шведской компании в LMT составляет 60,3%, а латвийской стороны — 39,7%. Это означает, что простое объединение предприятий без предварительного изменения структуры собственности может не обеспечить государству контрольный пакет в новой компании.

Однако экономическая доля и фактические права управления не всегда совпадают: итоговое распределение контроля будет зависеть от юридической структуры сделки и акционерных соглашений.

Руководитель Tet не считает возможное миноритарное положение государства непреодолимым препятствием. По мнению Татарчука, интересы Латвии можно защитить с помощью акционерного соглашения, даже если государству будет принадлежать менее половины объединенного предприятия.

Компании хотят включить в Латвийский фонд развития

Еще одна часть правительственного плана предусматривает изменение системы управления крупными государственными предприятиями. LMT и Tet предполагается включить в создаваемый Латвийский фонд развития. В будущем этот фонд должен объединить управление рядом значимых государственных активов, включая энергетические и инфраструктурные компании.

Согласно декларации правительства, фонд призван повысить эффективность управления государственным капиталом и способствовать экономическому развитию.

Однако пока не определено, каким образом именно LMT и Tet будут включены в новую структуру и как это повлияет на отношения со шведским акционером.

Не все уверены, что Telia необходимо выкупать

Несмотря на многолетние планы изменить структуру собственности, среди финансовых специалистов нет единого мнения о целесообразности такой сделки.

Руководитель инвестиционного банка Signet Bank Робертс Иделсонс предлагает рассмотреть возможность продолжения сотрудничества с нынешним шведским партнером. Он обращает внимание, что поиск нового инвестора не гарантирует более выгодных условий, чем уже существующие.

По его мнению, правительству следует тщательно оценить, стоит ли менять партнера, с которым компании много лет работали как в успешные, так и в более сложные периоды.

Таким образом, перед государством стоит не только вопрос о стоимости выкупа долей Telia, но и более широкий выбор модели управления стратегически важными телекоммуникационными предприятиями.

Решение ожидается к 1 декабря

Теперь предложения LMT и Tet должен изучить государственный управляющий капиталом Possessor. До 24 ноября ему предстоит обобщить поступившие варианты и провести их оценку. Затем Министерство экономики должно представить результаты правительству.

Член правления Possessor Эдий Шайцанс рассчитывает, что уже к 1 декабря появится четкое решение о дальнейшем направлении переговоров.

При этом он напоминает, что в сделке участвует и продавец — шведская Telia, с которой необходимо согласовать условия. Поэтому даже выбор правительством одного из сценариев еще не будет означать автоматического заключения соглашения.

Пока остаются открытыми три главных вопроса: кто станет будущим инвестором, какую долю в объединенной компании сохранит латвийское государство и действительно ли предложенная модель позволит получить обещанные 300 млн евро.

Ответы на них определят не только судьбу LMT и Tet, но и дальнейшую структуру собственности одной из важнейших отраслей латвийской экономики.