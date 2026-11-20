Новый министр финансов Латвии Карлис Пургайлис всего через два дня после утверждения правительства ушел в отпуск без сохранения заработной платы. Его отсутствие продлится с 19 по 21 ноября. На это время обязанности главы Минфина будет исполнять министр экономики Эдгар Штелмахерс. Причины столь скорого отпуска в опубликованном распоряжении не объясняются.

Новый министр финансов Латвии Карлис Пургайлис, назначенный на должность 17 ноября, практически сразу после формирования правительства взял неоплачиваемый отпуск. Уже с четверга, 19 ноября, его обязанности временно переданы другому члену Кабинета министров.

Как сообщает агентство ЛЕТА, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Андрис Кулбергс.

Отпуск сразу после назначения

Согласно распоряжению, Пургайлису предоставлен отпуск без сохранения заработной платы на три календарных дня — с 19 по 21 ноября включительно. Таким образом, новый министр отсутствует на работе практически с первых дней после вступления в должность.

Причины отпуска в сообщении не уточняются. Также неизвестно, был ли он запланирован еще до назначения Пургайлиса министром финансов.

Поскольку отпуск предоставлен без сохранения заработной платы, за соответствующий период министру не начисляется оплата за дни отпуска.

Кто руководит Минфином в отсутствие министра

На период отсутствия Пургайлиса исполняющим обязанности министра финансов назначен министр экономики Эдгар Штелмахерс. Он, как и премьер-министр Андрис Кулбергс, представляет «Объединенный список».

Временное исполнение обязанностей другим членом правительства позволяет обеспечить непрерывность работы ведомства и принятие решений, требующих участия министра.

При этом речь не идет об отставке Пургайлиса или изменении состава Кабинета министров. После завершения отпуска он сохраняет должность главы Министерства финансов.

Кто такой Карлис Пургайлис

Карлис Пургайлис пришел в правительство из банковского сектора. До назначения министром он занимал должность главного экономиста банка Citadele в Латвии.

Ранее Пургайлис также работал в финансовых учреждениях и занимался анализом экономических процессов, финансовых рынков и инвестиционных стратегий.

Кандидатуру Пургайлиса предложили премьер-министр Андрис Кулбергс и «Объединенный список», хотя сам министр не является членом партии.

Сейм утвердил новое правительство 17 ноября.

Перед назначением Пургайлис называл одним из главных приоритетов подготовку государственного бюджета на 2027 год и предупреждал, что Латвии необходимо заранее готовиться к сокращению государственных расходов в последующие годы.

Однако непосредственное начало его работы на министерском посту оказалось прервано краткосрочным неоплачиваемым отпуском.