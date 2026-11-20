Да, более месяца после выборов Андрис Кулбергс практически не занимался формированием нового правительства. И лишь с минувшей пятницы премьер начал стремительно двигаться к тому, чтобы выполнить своё обещание успеть утвердить правительство до 18 ноября.

Впрочем, ещё в начале недели почти до самого вечера все думали, что Сейм будет утверждать правительство сегодня, 20 ноября. Однако в понедельник поздно вечером депутаты узнали, что внеочередное заседание по выражению доверия правительству состоится уже во вторник, 17 ноября, в 15.00.

Основная причина — в последующие дни президент будет отсутствовать в стране, а значит, будет нарушена традиция: глава государства открывает первое торжественное заседание нового правительства. Да и у самого Кулбергса запланированы зарубежные визиты, куда лучше всё-таки отправляться уже в статусе полноценного премьера — с одобрения парламента.

Смотрите, кто идёт!

«Скорострельное» утверждение правительства позволило Кулбергсу и Ко избавиться и от «назойливых» журналистов, которые, если бы было время до пятницы, успели бы «прополоскать косточки» каждому кандидату в министры.

Отметим, что во втором правительстве Кулбергса больше половины министров — 8 из 14 — никогда прежде не работали в правительстве!

Более того, три министра являются беспартийными профессионалами — никогда не занимались политикой и не баллотировались на выборах. Это министр финансов — экономист и нештатный советник премьера Кулбергса в прошлом правительстве Карлис Пургайлис, министр здравоохранения — кризисный менеджер и управленец Нормундс Станевич, а также министр иностранных дел — карьерный дипломат Гиртс Яунземс.

Самыми опытными в новом правительстве оказались министр благосостояния Илзе Индриксоне (Национальное объединение), которая во втором правительстве Кариньша была главой Министерства экономики, а в первом правительстве Кулбергса руководила Министерством образования, и Наурис Пунтулис, который был министром культуры как во втором правительстве Кариньша, так и в первом правительстве Кулбергса, а сейчас сохранил за собой портфель главы Министерства культуры.

Ещё один представитель Национального объединения Янис Домбрава сохранил портфель министра внутренних дел.

Кто ответит за airBaltic

Впервые в правительстве будут работать и два новоиспечённых депутата Сейма от Объединённого списка — педагог Чеслав Батня, который возглавил Министерство образования, и экономист, предприниматель Эдгарс Штелмахерс, который будет руководить Министерством экономики.

Занять «самоубийственную» должность министра сообщений (в его ведении — многострадальные airBaltic и Rail Baltica) согласился юрист, нештатный советник Кулбергса в его первом правительстве Кришс Липшанс.

Ещё два депутата Сейма от Объединённого списка — адвокат Виестурс Витовскис и управленец, фермер Эдгарс Путра — возглавили Министерство юстиции и Министерство земледелия соответственно.

Отметим, что в новом правительстве по инициативе Кулбергса планировались и две новые должности — вице-премьеров. Однако пока партнёры не успели договориться по этому вопросу, и, видимо, вице-премьеры появятся в составе Кабмина немного позже — возможно, уже после утверждения бюджета в начале 2027 года.

На пост одного из вице-премьеров рассматривается кандидатура главы государственной телекоммуникационной компании Tet Улдиса Татарчука, который отвечал бы за создание фонда развития и укрепление фондового рынка. Подчеркнём: в новом правительстве не будет министра климата и энергетики — в ближайшее время это министерство ликвидируют, а его функции распределят между Министерством умного управления и регионального развития и Министерством экономики. Но до принятия соответствующих решений формально Кулбергс будет руководить ликвидируемым министерством.

Более 6 часов дебатов

Утверждению правительства Сеймом предшествовали многочасовые дебаты, которые завершились лишь в 22.30 во вторник! Особенно активно в дебатах участвовали представители «новой» оппозиции — депутаты объединения «Суверенная власть — Младолатыши» и партии «Прогрессивные». С критикой новой правящей коалиции выступили и депутаты «Нового Единства», которые впервые за последние 17 лет оказались в непривычной для себя роли оппозиционеров.

Основные претензии оппозиции сводились к тому, что правительство формировалось на скорую руку, у депутатов не было возможности познакомиться с претендентами на министерские посты и с их программой действий, а отдельные пункты правительственной декларации очень противоречивы…

Оппозиция обратила внимание и на то, что один из министров — глава МИДа Яунземс — учился с Кулбергсом в одном классе, а ещё один министр — глава Минфина Пургайлис — является однокурсником Кулбергса. В свою очередь, министр сообщений Липшанс, как и Кулбергс, увлекается автоспортом, и оба они занимались автобизнесом. Ну что тут скажешь: Латвия — маленькая страна…

Под покровом ночи

В итоге за доверие новому правительству проголосовали 50 депутатов от коалиции в составе Объединённого списка и Национального объединения и ещё 7 депутатов от фракции «Латвия на первом месте».

Уже после голосования депутат Объединённого списка Петерис Димантс, «попавший» в число тех, кто не голосовал, сообщил, что у него не работала кнопка «за» на пульте электронного голосования. Он подал соответствующее заявление, и в итоге можно считать, что за утверждение нового правительства проголосовали 58 депутатов.

В свою очередь, парламентарии «Нового Единства», объединения «Суверенная власть — Младолатыши» и партии «Прогрессивные», а также часть депутатов «Латвии на первом месте» голосовали против утверждения этого правительства.

Торжественное заседание правительства состоялось… ближе к полуночи!

Так или иначе, де-юре у новой коалиции в Сейме минимальное большинство — 51 голос из 100, и это значит, что новое правительство обречено на сотрудничество по крайней мере с частью оппозиции.

Декларация по деруссификации

Парламентарии объединения «Суверенная власть — Младолатыши» с трибуны Сейма зачитали 108-й пункт правительственной декларации, в котором говорится о необходимости принятия Декларации по деруссификации.

Напомним, что этот документ Национальное объединение продвигало ещё в прошлом созыве парламента. Фигурировал он и в предвыборной программе Национального объединения.