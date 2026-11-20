В двух комиссиях вправе работать лишь те депутаты, которые получат допуск к гостайне.

Новый парламент продолжает решать кадровые вопросы с тем, чтобы можно было быстрее приступить к повседневной работе. Сегодня состоялось два внеочеоедных пленарных заседания - на первом утвердили мандаты тех депутатов, которые получили мандаты на период пока их коллеги исполняют обязанности министров.

На втором заседании депутаты утвердили распределение слуг народа по комиссиям парламента. В новом Сейма, как и в предыдущем, пока будут работать 16 комиссий - каждый депутат должен трудиться в двух комиссиях, одна из которых - законотворческая, то есть с правом внесения в Сейм полностью разработанных законопроектов или поправок в законы.

Согласно Регламента, в комиссию по мандатам и этике каждая фракция делегирует двух депутатов, а в комиссии по нацбезопасности от каждой фракции делегируется только один депутат. Для работы в комиссии по нацбезопасности и в комиссии по обороне и внутренним делам депутат должен иметь допуск к гостайне. Если парламентарию отказывают в допуске, то он в данных комиссиях работать не может.

Комиссии на своих первых заседаниях сегодня и в понедельник изберут руководство - в каждой комиссии три руководящих должности: председателя, заместителя и секретаря.

По неофициальной информации, комиссию по иностранным делам возглавит Янис Грасбергс из Нацобъединения, а комиссией по бюджету и финансам будет руководить Айва Виксна, которая возглавляла эту же комиссию и в прошлом созыве.

Также сохранит за собой пост председателя комиссии - по обороне и внутренним делам, - Раймондс Бергманис, который как и Виксна представляет Объединенный список. Представители премьерской силы возглавят и комиссии по европейским делам, по мандатам и этике, по национальной безопасности, по публичным расходам и ревизиям, по госуправлению и делам самоуправлений.

Экс-премьера Эвику Силиню тоже не обидели - она будет председателем комиссии долгосрочного развития и демографии. В свою очередь, депутат Майя Арманева возглавит комиссию по правам человека.

Представитель еще одной оппозиционной партии - "Прогрессивные", - Агнесе Лаце будет руководить комиссией по гражданству, миграции и сплочению общества.