85% жителей считают, что порты важны для народного хозяйства Латвии. К тому же общество достаточно хорошо осознает и понимает эмоциональный характер этого вопроса, показал опрос жителей Латвии, проведенный исследовательской компанией SKDS в ноябре этого года.

Так, в вопросе о разрешении или запрете транзита российских сельскохозяйственных продуктов через Латвию 41% считает, что запрет не должен применяться, а 46% жителей отмечают, что транзит следует запретить.

Около трети опрошенных согласны, что запрет нанесет ущерб Латвии из-за международных судебных разбирательств (30%), столько же считают, что решение запретить транзит должно быть общим решением ЕС (30%), а 29% думают, что такой запрет помог бы Украине. 28% согласны с мнением, что Россия может блокировать транзитные грузы из стран Центральной Азии.

Каждый восьмой (16,1% репсондентов) согласен с мнением, что транзит произведенной в России сельскохозяйственной продукции через Латвию следует запретить немедленно, не считаясь ни с какими последствиями.

Реже всего (11%) жители согласны с мнением, что из-за запрета вырастут расходы на экспорт продукции латвийских крестьян.

"Мы видим ярко разделенное «за» или «против» общественного мнения по этому вопросу, и эти результаты подтверждают, что речь идет о чувствительном для общества вопросе, в котором переплетаются и эмоциональные, и экономические, и геополитические соображения", - отмечает директор SKDS Арнис Кактиньш.

В то же время в обществе нет единого мнения и относительно того, следует ли в случае запрета транзита произведенных в России сельскохозяйственных продуктов через Латвию, порты и железную дорогу компенсировать возникшие убытки из государственного бюджета. 41% опрошенных считают, что убытки должны быть компенсированы из госбюджета и ровно столько же — 41%, полагают, что никаких компенсаций портам и железной дороге из госбюджета не поступит.

Кроме того, результаты опроса жителей Латвии свидетельствуют о том, что убедительно большинство или 85% жителей считают порты очень или скорее важными для народного хозяйства Латвии (в т.ч. 52% — очень важными), а 7% считают, что они совсем или частично не важны.