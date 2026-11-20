«Интересно, что независимые медиа Эстонии способны оценить и проанализировать программу предлагаемых изменений нового правительства Латвии», – написал в Х премьер-министр Андрис Кулбергс.

Что же такого написали независимые медиа Эстонии?

Одна из крупнейших эстонских газет — Postimees — в редакционном комментарии от 18 ноября положительно оценила намерения нового правительства Андриса Кулбергса, отметив, что и Эстонии было бы чему поучиться у Латвии.

«Латвия сейчас делает работу и за нас» — под таким заголовком опубликован редакционный комментарий эстонской газеты Postimees, в котором рассматриваются планы нового правительства Латвии по сокращению государственных расходов, реорганизации министерств и стимулированию экономического роста.

Postimees особо выделяет намерение правительства Кулбергса добиться за четыре года экономии бюджетных средств почти на три миллиарда евро.

Как отмечает эстонская газета, если распределить эту сумму по годам, она будет соответствовать примерно 4% годовых расходов государственного бюджета.

Кулбергс признал, что полностью устранить дефицит бюджета, скорее всего, не удастся. Тем не менее, по оценке Postimees, даже частичная реализация плана стала бы важным шагом на пути к оздоровлению государственных финансов.

Самую значительную часть экономии — около 900 миллионов евро — планируется получить за счёт сокращения расходов на государственное управление.

Правительство Латвии намерено пересмотреть структуру министерств, в том числе ликвидировать Министерство климата и энергетики, а также сократить численность работников государственного управления на несколько тысяч человек.

Ещё один аспект, который особо отмечает эстонская газета, — состав нового правительства. По мнению Postimees, Кулбергс постарался привлечь на министерские должности профессионалов из соответствующих отраслей, не ограничиваясь людьми, лояльными исключительно в политическом отношении.

В качестве примера газета приводит нового министра финансов Карлиса Пургайлиса, имеющего опыт работы в частном финансовом секторе (он начинал в Parex banka). По мнению эстонской редакции, такой опыт был бы необходим и Эстонии в управлении государственными финансами.

В свою очередь, опыт предпринимательской деятельности министра экономики Эдгарса Штелмахерса Postimees связывает с возможностью уделять больше внимания производству и экспорту.

Газета также отмечает, что и Объединённый список, и Национальное объединение считают важными приоритетами семейную политику, демографию и благополучие детей.