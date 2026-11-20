Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс вновь оказался в центре общественной дискуссии из-за появления на официальных мероприятиях вместе с трехлетним сыном. Одни жители считают, что глава правительства показывает хороший пример вовлеченного отцовства, другие опасаются, что ребенок становится частью публичного имиджа политика. Психологи объясняют, почему в подобных ситуациях важно учитывать не только желания родителей, но и потребности самого ребенка.

Должен ли премьер-министр оставлять ребенка дома, отправляясь на публичное мероприятие, или он вправе совмещать государственные обязанности с заботой о семье? В Латвии продолжается дискуссия вокруг главы правительства Андриса Кулбергса («Объединенный список»), который в течение последних недель несколько раз появлялся на публике вместе с трехлетним сыном.

Как сообщают Новости ТВ3 обсуждение вышло за рамки оценки поведения одного политика. Оно затронуло более широкий вопрос: где проходят границы между участием родителей в воспитании детей, профессиональными обязанностями и правом ребенка на частную жизнь.

Сначала протест в Екабпилсе, затем военный парад

Поводом для споров стало участие Кулбергса в акции протеста против транзита российского зерна через Латвию, состоявшейся 7 ноября в Екабпилсе. Премьер-министр обратился к собравшимся, держа на руках своего трехлетнего сына.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ >> Прикрылся ребенком? - Действия Кулбергса на акции протеста вызвали шквал критики

В социальных сетях это вызвало неоднозначную реакцию. Некоторые пользователи сочли, что ребенку не место на мероприятии, где возможна эмоционально напряженная обстановка. Другие предположили, что присутствие сына могло использоваться для формирования положительного публичного образа политика.

Однако нашлись и те, кто поддержал премьер-министра, напомнив, что забота о ребенке — такая же обязанность отца, как и матери.

Сам Кулбергс позднее объяснил, что в тот день взял на себя заботу о сыне, чтобы супруга могла подготовиться к мероприятиям по случаю государственных праздников.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ >> «Позвольте мне быть отцом!» - Кулбергс объяснился за ребенка на пикете

Но 18 ноября дискуссия вспыхнула вновь. На этот раз глава правительства вместе с сыном наблюдал за военным парадом в честь годовщины провозглашения Латвийской Республики.

Жители Латвии разделились во мнениях

Журналисты спросили прохожих, как они относятся к тому, что родители берут маленьких детей на рабочие мероприятия. Мнения оказались разными.

Один из опрошенных, Хенрийс, считает такое поведение вполне естественным.

«Если человеку не с кем оставить ребенка, то куда ему его девать? Приходится брать с собой, если все заняты», — рассуждает он.

По его мнению, подобные ситуации позволяют ребенку знакомиться с окружающим миром.

Другая жительница, Силвия, призналась, что испытывает противоречивые чувства: с одной стороны, участие отца в жизни ребенка вызывает положительную реакцию, но с другой — остаются вопросы.

Санта также не видит серьезной проблемы, если родители считают происходящее приемлемым и ребенок не оказывается в опасной или слишком напряженной обстановке.

«Человек на высокой должности должен помнить, что он пример»

Руководитель Латвийской организации родителей Инга Акментиня подчеркивает, что активное участие отцов в воспитании заслуживает одобрения. Однако, по ее мнению, родителям необходимо учитывать особенности возраста ребенка и характер мероприятия.

Трехлетний ребенок не всегда способен вести себя так, как требуют обстоятельства. В этом возрасте дети могут неожиданно устать, испугаться, расстроиться или отказаться выполнять просьбы взрослых. Поэтому присутствие маленького ребенка на официальном мероприятии требует дополнительной подготовки.

Акментиня также напоминает, что публичные должностные лица несут особую ответственность за собственные действия.

«Людям, занимающим высокие должности в Латвии, определенно нужно лишний раз напоминать себе: теперь ты являешься примером», — отмечает она.

По мнению руководителя организации, в подобных случаях полезно открыто объяснять обществу, почему было принято то или иное решение, и признавать, если обстоятельства сложились не так, как планировалось.

Психолог: важно спросить себя, зачем ребенок присутствует

Доктор психологии, клинический психолог Диана Занде обращает внимание на то, что знакомство детей с профессиональной жизнью родителей само по себе может быть полезным. Ребенок получает новый опыт, узнает, чем занимаются взрослые, и лучше понимает окружающий мир. Однако не все рабочие ситуации подходят для этого.

«Есть работа, на которую мы можем взять ребенка с собой, и иногда возникают чрезвычайные обстоятельства, когда нам действительно приходится брать ребенка с собой», — говорит специалист.

Но существуют и мероприятия, на которых присутствие ребенка может оказаться неуместным независимо от обстоятельств.

Поэтому родителям стоит задать себе вопрос, чем именно продиктовано решение взять ребенка с собой. Занде предлагает задуматься и о том, не стремится ли взрослый получить дополнительное общественное одобрение благодаря появлению с ребенком.

При этом специалист не утверждает, что именно такими мотивами руководствовался Кулбергс. Речь идет об общих принципах принятия родительских решений.

Пять вопросов, которые стоит задать себе каждому родителю

По словам психолога, прежде чем брать ребенка на работу или официальное мероприятие, полезно оценить несколько обстоятельств.

Первый вопрос — удастся ли полноценно выполнять профессиональные обязанности, одновременно отвечая за безопасность и благополучие ребенка.

Второй — подходит ли само мероприятие для его возраста и эмоциональных потребностей.

Третий — не будет ли происходящее мешать ребенку, например из-за шума, большого количества людей или необходимости долго оставаться на одном месте.

Четвертый — не создаст ли присутствие ребенка неудобств другим участникам мероприятия.

Наконец, стоит заранее продумать, кто сможет позаботиться о ребенке, если родителю потребуется полностью сосредоточиться на работе.

Чем ответственнее служебная задача и строже официальный протокол, тем важнее учитывать такие обстоятельства.

Ребенок имеет право на собственные границы

Споры вокруг появления Кулбергса с сыном затронули и вопрос детской приватности. Для публичного политика участие в мероприятии предполагает внимание журналистов, фотографов и пользователей социальных сетей. Но маленький ребенок не может в полной мере оценить последствия такого внимания и самостоятельно решить, насколько публичной должна быть его жизнь. Поэтому ответственность за защиту интересов ребенка лежит прежде всего на взрослых.

Эксперты подчеркивают, что универсального правила, разрешающего или запрещающего брать детей на работу, не существует. Важнее оценивать каждую ситуацию отдельно, не забывая о потребностях ребенка.

Именно это, по мнению специалистов, должно оставаться главным критерием независимо от того, кем работают родители — обычными сотрудниками или руководителями государства.