Уже в ближайший понедельник, 23-го ноября, под руководством Кулбергса пройдет первое заседание коалиционного совета нового правительства. Как ожидается, партнеры в лице политиков Объединенного списка и Нацобъединения обсудят главным образом вопросы бюджета и прежде всего - возможное сокращение расходов. По инициативе премьера будет обсуждаться и замораживание роста зарплат высших должностных лиц, а также в госуправлении.

А уже на следующий день состоится первое рабочее заседание нового правительства. Министры рассмотрят "бюджетные" документы, которые минфин подготовил еще в условиях прежнего правительства. А именно: предполагаемые расходы в бюджете с 2027-го по 2030-ый голы, а также макроэкономические прогнозы на этот же период.

На первом же заседании нового правительства предусмотрена и закрытая часть - премьер и министры уже без посторонних глаз обсудят декларацию о фискальной дисциплине, то есть меры, которые нужно принять, чтобы не выйти за установленные Брюсселем границы бюджетного дефицита и дефицита госдолга.

В этой же закрытой части министров познакомят с текущей ситуацией в airBaltic. Авиакомпания на днях признала, что без очередной финансовой помощи от кредиторов уже в начале декабря airBaltic может остаться без денег.

Интересно, что финансовые вопросы Андрис Кулбергс будет обсуждать всю следующую неделю - после заседания правительства он отправится в Брюссель, где пройдет заседание Евросовета на уровне глав государств и правительств. В повестке дня - многолетний бюджет ЕС. Кулбергс, судя по всему, предпримет еще одну попытку "выбить" деньги на Rail Baltica.