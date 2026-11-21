Политолог Филипп Раевский в социальной сети X заметил: "Заявление о том, что мы не поддержим правительство Кулбергса, в котором есть министр обороны, который был рекламным лицом «Нового Единства», является, мягко говоря, своеобразным. «Единство» рекламировало его как министра обороны, таким образом они собирали голоса.

Могу сразу сказать, если бы он не был на рекламных плакатах и если бы он не стал министром обороны в правительстве Кулбергса, чрезвычайно велика вероятность того, что «Единство», как и Союз зеленых крестьян, не преодолело бы пятипроцентный барьер".

Ему вторила и политолог Илзе Островска: "Политическое поведение "Нового Единства" было «своеобразным» в течении всего 2026 года. В том числе, когда отдали власть, а также во время всей предвыборной кампании. Показатель того, как "Новое Единство" руководило страной последнее десятилетие. А в этом году вообще - год красной лошади ведь!"