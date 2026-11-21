В субботу на съезде партии "Согласие" было принято решение о ее ликвидации, сообщил в социальных сетях член правления партии Валерий Агешин.

Он сообщает, что был членом партии более 25 лет. Агешин считает, что решение о ликвидации является "абсолютно логичным и единственно правильным".

"После недавних выборов в парламент стало совершенно ясно, что в Латвии сейчас такие вопросы, как социальная справедливость, права человека, борьба с неравенством, налог на богатство для должностных лиц, министров и депутатов парламента, защита интересов простых трудящихся, забота о "маленьком человеке", а также пенсии за выслугу лет для педагогов, к сожалению, интересуют лишь немногих", - заявил Агешин.

По его мнению, в настоящее время в политике доминирует популизм - рациональная аргументация теперь часто проигрывает ярким символам, лозунгам, образам и эмоциям. "Поэтому на этот раз за программу "Согласия" проголосовали немногие, люди в основном пришли голосовать за конкретных кандидатов", - сказал политик.

По его мнению, выборы могли стать для "Согласия" возможностью объединиться, прийти в себя, однако партия и кандидаты не работали синхронно, как одна команда.

"В результате эта попытка оказалась для "Согласия" последней. Пусть это послужит серьезным предупреждением тем политическим организациям, которые действительно хотят работать на благо государства, своего города или края, а не в своих интересах", - призвал представитель партии.

Председатель "Согласия" Янис Урбанович ранее заявил газете "Diena", что, возможно, это будет последний съезд партии. "Предложу самоликвидироваться, хочу быстрее это закончить, чтобы как-то образом помочь тем, кто за нашу долгую историю прошел через нас, и чтобы им не пришлось смотреть на муки "Согласия"", - сказал политик.

"Согласие" на выборах в 15-й Сейм стартовало вместе с Партией центра" и набрало лишь 0,820% голосов избирателей.