Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс исключил возможность возвращения к нормальным отношениям с Москвой даже после прекращения огня на Украине. Об этом он заявил в интервью Welt.

«Некоторые полагают, что после заключения перемирия можно будет вернуться к нормальным отношениям с Россией. Это невозможно. Наступили новые времена», — сказал Кулбергс.

Кроме того, премьер-министр Латвии призвал ЕС закрыть свои границы для всех граждан России, заявив, что никто не может должным образом проверить сотни тысяч российских туристов.

Welt отмечает, что Кулбергс — убежденный сторонник Украины, в отношениях с Россией он выступает за более жесткий курс. Предшественница Кулбергса на посту премьер-министра Латвии Эвика Силиня, покинувшая должность в мае, допускала возможность диалога с Москвой.

Как сообщал bb.lv, в феврале она вместе с президентом Эстонии Аларом Карисом поддержала идею назначить спецпосланника ЕС для возобновления контактов с Россией. Силиня, настаивая на сохранении санкций и изоляции Москвы, утверждала, что Европа должна участвовать в дипломатическом урегулировании конфликта.

Силиня даже объявила о готовности лично встретиться с Путиным. Однако ее пожелание удовлетворено не было.

Сменивший ее Кулбергс на этой неделе побывал в Берлине, где сообщил, что Россия слабее, чем пытается себя представить. По мнению латвийского премьера, Западу необходимо продолжать оказывать на страну-агрессора единое политическое и экономическое давление, а также усиливать санкционное давление.