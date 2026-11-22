20 ноября 1939 года газета Daugavas Vēstnesis опубликовала полное оптимизма обращение президента Карлиса Улманиса к народу: «У нас есть все основания радоваться — намного больше, чем двадцать лет назад. Наше положение лучше, наши силы больше, наше будущее богаче, нашим мыслям должно быть светло», — призывает Улманис.

Он рассказывает о завершении строительства Кегумской электростанции и о том, что тарифы на электричество станут выгоднее. Начато строительство новой железной дороги Рига — Кулдига, развивается промышленность, «и в сельском хозяйстве работы хватает всем, скорее нужно опасаться нехватки рабочих рук». Сельское хозяйство, несмотря на не слишком благоприятное и даже неурожайное лето, развивалось успешно и хорошо подготовилось к преодолению трудностей.

«Есть ещё один очень важный вопрос — а именно, оборона и безопасность государства. И здесь я могу спокойно сказать, что наша безопасность растёт, снабжение и вооружение нашей патриотической и героической армии непрерывно улучшаются», — подчёркивает Вождь.

«Читая, временами кажется, что речь Улманиса не слишком отличается от того, что жителям могли бы сказать нынешние должностные лица Латвии. Конечно, о тарифах на электричество в наши дни лучше не упоминать, да и о железной дороге тоже, зная все злоключения вокруг Rail Baltica. Но наверняка можно было бы найти какие-нибудь другие объекты, которые можно преподнести как достижение. И в целом ведь всё хорошо!» — иронизирует М. Антоневичс.

«Словно отравленное вино в красивом бокале, воспринимается следующая публикация в той же газете. Из неё мы узнаём, что и советские „Известия“ отметили годовщину независимости Латвии, опубликовав прекрасную передовую статью. В ней сказано: „Сегодня дружественная Латвия празднует свой национальный праздник — 21-ю годовщину своей независимости. Советский Союз всегда относился и относится к Латвийской Республике в высшей степени благожелательно. Латвийский народ всегда понимал, что от СССР не может исходить угроза ни её независимости, ни её национальному существованию и культуре. Дружба СССР и Латвии сейчас крепка как никогда. Латвийский народ убедился, что сотрудничество с СССР несёт ему безопасность, несёт мирный и плодотворный труд“».

«Чему мы можем из этого научиться? Тому, что не нужно ждать и надеяться, будто бури пройдут мимо нас, если только мы постоим в сторонке и будем думать светлые мысли. Тому, что России нельзя верить — никогда: она всегда будет смотреть на соседа как на добычу, даже если мурлычет и ластится к нему. Да и тому, что политики очень часто не говорят нам правду».

«Наконец, мы можем научиться тому, что нельзя воспринимать существование своего государства как нечто гарантированное и само собой разумеющееся. Нужно осознавать, что может настать момент, когда свободу и независимость придётся защищать», — подчёркивает комментатор.