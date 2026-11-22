Бывший начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Екабс Страуме покинул пост с долговыми обязательствами в размере 81 269 евро, свидетельствует его декларация должностного лица, поданная при уходе с должности.

До 19 августа этого года Страуме заработал в БПБК зарплату в размере 47 628 евро. Он задекларировал безналичные накопления в размере 7020 евро, а также принадлежащий ему автомобиль "BMW 420I" 2016 года выпуска.

Он является совладельцем квартиры в Тинужской волости и недвижимости в Икшкиле.

На момент ухода с должности у Страуме были частные пенсионные фонды, но не было страхования жизни.

Уже сообщалось, что в начале августа Страуме неожиданно и без объяснений досрочно вышел на пенсию по выслуге лет. Впервые Страуме вступил в должность начальника БПБК в июне 2017 года, а в 2022 году был переизбран еще на один пятилетний срок.