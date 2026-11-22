Парламент нового созыва еще не приступал к обычной работе - пока были только внеочередные заседания "по кадровым вопросам": утверждению состава Сейма, комиссий парламента и правительства. Однако часть оппозиции уже решила показать, что правящим придется несладко.

Так, в частности, "Новое Единство" потребовало от премьера график принятия правительством и внесения в Сейм проекта бюджета на 2027-ой и последующие годы.

В свою очередь, депутаты "Суверенной власти-Младолатыши" хотят узнать у премьера, что имеется в виду под пунктом 118 правительственной декларации, где говорится о намерении принять Декларацию о дерусификации с призывом ограничить использование русского языка в публичном пространстве. Как именно политики хотели бы ограничить русский язык в публичном пространстве?

Депутаты от еще одной нынче оппозиционной фракции "Прогрессивные" внесли поправки в два Закона - об иммиграции и о железной дороге. "Прогрессивные" хотят законодательно запретить транзит российского зерна через Латвию, а также отменить статью закона, которая позволяет привлекать инвестиции от граждан третьих стран в обмен на ВНЖ.

Судя по всему, данные законодательные поправки "прогрессивных" парламент рассмотрит на ближайшем пленарном заседании - скорее всего, в четверг, 26-го ноября.