Президент Эдгар Ринкевич с воскресенья по среду, 25 ноября, с рабочим визитом посетит США, чтобы представлять Латвию в качестве страны-председателя Совета Безопасности ООН, сообщили в медиацентре канцелярии президента.

Планируется, что в понедельник, 23 ноября, в 17 часов по латвийскому времени Ринкевич проведет внеочередное заседание Совета Безопасности ООН по Украине, а во вторник в 17 часов проведет открытые дебаты Совета Безопасности ООН о новых технологиях и разрешении конфликтов.

На обоих заседаниях также запланированы выступления президента Латвии. За ходом заседаний можно будет следить в прямом эфире на Youtube-канале ООН.

Во время визита у президента Латвии также запланированы встречи с президентом "Microsoft" по глобальным вопросам Лизой Монако и президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич-Эггер.

Ринкевичпримет участие в мероприятии по случаю открытия новых помещений постоянного представительства Латвии при ООН, а также даст несколько интервью зарубежным и латвийским СМИ.