Председатель Сейма Эдвардс Смилтенс (AS), выступая перед депутатами, призвал жителей активнее участвовать в жизни страны.

Смилтенс призвал каждого жителя Латвии проявлять ответственность, сплочённость и не оставаться в стороне:

«Мы не можем выбирать время, в которое живём. Но мы можем решать, как будем действовать в это время. Мы можем взять на себя ответственность и сделать всё, чтобы Латвия существовала. И чтобы Латвия была вечно».

Торжественное заседание Сейма транслировалось в прямом эфире. И увиденное вызвало у зрителей немало вопросов.

В социальных сетях жители раскритиковали поведение некоторых депутатов, которые, судя по комментариям, во время выступления спикера отвлекались на посторонние занятия.

Лелде: «Плюс ещё замечания по поводу отсутствия самодисциплины, выхода из зала во время заседания. Хотя это больше касается повседневной работы».

Бецис: «Я подумал точно то же самое. Довольно большое неуважение не только к выступающему, но и к той части народа, которая сидит перед экранами телевизоров. Выглядело так, будто Витенбергс там даже в какую-то игру играет».

Ещё один зритель: «Я тоже смотрел и подумал: неужели нельзя хотя бы на мгновение сосредоточиться и выслушать речь? Что такого важного в этот момент происходило в мире?»