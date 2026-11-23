Янис Розе, которого рекомендовали назначить новым руководителем Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК / KNAB), должен объяснить обществу, как намерен изменить работу учреждения и почему эти изменения не были проведены раньше. Организация по борьбе с коррупцией Delna предупреждает: назначение человека, много лет входившего в руководство бюро, может привести к сохранению прежних проблем.

Многолетний опыт работы Яниса Розе в БПБК одновременно является его преимуществом и причиной для дополнительных вопросов. Такую оценку агентству ЛЕТА дала представитель общества «За открытость — Delna» Агния Бируле.

По ее словам, Розе хорошо знаком с внутренними процессами учреждения, однако как член его руководства несет часть ответственности и за результаты предыдущих лет. Поэтому будущему начальнику предстоит доказать, что он способен не только сохранить действующую систему, но и провести необходимые преобразования.

Главный вопрос, который Delna предлагает задать кандидату: что изменится после его назначения и почему этих результатов не удалось добиться раньше, когда он уже занимал руководящую должность?

Организация настаивает, что до рассмотрения кандидатуры правительством и Сеймом Розе должен публично представить свое видение развития БПБК. В частности, назвать основные недостатки в работе учреждения и объяснить, каким образом намерен их устранить. По мнению Бируле, отказ кандидата открыто обсуждать свои планы противоречит принципам прозрачности, особенно когда речь идет о руководстве главным антикоррупционным ведомством страны.

Почему работу БПБК критикуют?

В Delna считают, что в последние годы деятельность бюро демонстрирует признаки стагнации. Прежде всего вопросы вызывает способность учреждения самостоятельно выявлять сложные коррупционные схемы, особенно на высоком политическом уровне. Бируле обращает внимание на расследования предполагаемых нарушений при использовании средств Евросоюза в Валмиере, Валке и Алуксне. Эти громкие дела были начаты по инициативе Европейской прокуратуры (EPPO), а не латвийского антикоррупционного бюро, хотя БПБК и участвовало в расследованиях.

По оценке Delna, в последние годы общественности стало известно сравнительно мало крупных дел о политической коррупции, инициированных самим БПБК.

В то же время Бируле признает, что результаты расследований не всегда становятся видны быстро, а продолжительность уголовных процессов зависит не только от бюро, но и от других правоохранительных органов. Тем не менее отсутствие достаточной публичной информации о значимых расследованиях и их результатах, по мнению организации, подрывает доверие общества к способности БПБК эффективно выполнять свои функции.

Какие изменения предлагают?

Delna выделяет несколько направлений, которыми должен заняться новый руководитель. Одним из главных приоритетов должна стать более активная борьба с коррупцией на высоком уровне. Особое внимание предлагается уделять политическому влиянию и возможным злоупотреблениям в сфере государственных и муниципальных закупок.

Не менее важной задачей организация считает кадровую политику: необходимо сохранять опытных сотрудников, привлекать новых специалистов и создавать условия, при которых бюро сможет самостоятельно выявлять сложные коррупционные преступления.

Отдельный вопрос — открытость учреждения. По мнению Бируле, глава БПБК должен регулярно общаться с обществом, объяснять приоритеты и результаты работы ведомства. При этом соблюдение тайны следствия не препятствует более прозрачной коммуникации. Также предлагается активнее сотрудничать с неправительственными организациями и использовать информацию, поступающую от разоблачителей нарушений.

Важным ориентиром для дальнейших реформ должны стать оценки деятельности БПБК, которые Государственный контроль и Латвийский университет планируют представить в первой половине 2027 года.

Генпрокурор тоже не доволен конкурсом

Критика со стороны Delna прозвучала на фоне серьезных разногласий вокруг самой процедуры выбора руководителя БПБК. Генеральный прокурор Армин Мейстерс ранее заявил, что конкурс был объявлен поспешно, а действовавший десять лет порядок отбора кандидатов следовало предварительно пересмотреть. Более того, он предлагал завершить конкурс без определения победителя и начать поиск нового руководителя заново. По словам Мейстерса, ни один из претендентов не представил убедительной концепции преодоления стагнации в работе учреждения.

Генпрокурор считает, что БПБК нуждается в совершенно новом подходе к своей деятельности, однако необходимого видения от кандидатов он не услышал.

При этом Мейстерс подчеркнул, что в случае утверждения Розе Сеймом будет уважать принятое решение и стремиться к конструктивному сотрудничеству с новым руководителем.

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Кто такой Янис Розе?

Розе работает в БПБК более десяти лет. В 2014 году он возглавил отдел внутренней безопасности бюро, а летом 2016 года был назначен заместителем начальника по вопросам борьбы с коррупцией. До прихода в БПБК он работал в Полиции безопасности, которая сейчас называется Службой государственной безопасности. В настоящее время Розе занимает должность заместителя начальника бюро по вопросам оперативной деятельности.

Конкурс на пост руководителя БПБК понадобился после неожиданного ухода Екаба Страуме, который в начале августа досрочно вышел на пенсию за выслугу лет, не объяснив публично причины своего решения. Страуме возглавлял бюро с июня 2017 года, а в 2022 году получил второй пятилетний срок полномочий.

Конкурсная комиссия рекомендовала назначить новым начальником Яниса Розе, однако окончательное решение еще не принято. Кандидатуру должны рассмотреть Кабинет министров и Сейм.

Таким образом, вопрос заключается не только в том, кто возглавит БПБК, но и в том, изменится ли подход учреждения к выявлению и расследованию коррупции. Именно конкретного плана таких изменений от кандидата теперь требуют представители общественности.