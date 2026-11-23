Латвия требует от Еврокомиссии пересмотреть оценку миграционной ситуации на 2027 год. Рига считает несправедливым, что тысячи предотвращенных попыток незаконного пересечения границы практически не отражаются в расчетах миграционного давления. От решения Брюсселя зависит, сможет ли страна добиться сокращения обязательств по европейскому механизму солидарности, предусматривающему прием мигрантов, финансовые взносы или другие формы помощи.

Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава (Национальное объединение) направил Европейской комиссии письмо с требованием изменить оценку миграционной ситуации в стране на 2027 год. Как сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве внутренних дел, Латвия настаивает на признании того, что она сталкивается со значительным миграционным давлением, а не только с риском его возникновения.

Разница имеет практическое значение: от оценки ситуации зависит применение европейского механизма солидарности, который определяет распределение ответственности за миграцию между государствами ЕС.

«Чем лучше охраняем границу, тем меньше давление»

Главный аргумент латвийской стороны заключается в том, что действующая методика Еврокомиссии недостаточно учитывает работу пограничников. По словам Домбравы, латвийские службы ежедневно предотвращают попытки незаконного проникновения в страну через внешнюю границу ЕС. Для этого государство вынуждено выделять значительные финансовые, технические и кадровые ресурсы.

Однако успешное предотвращение незаконного въезда приводит к парадоксальной ситуации: поскольку мигранты фактически не попадают на территорию страны, их попытки пересечь границу не отражаются в количественных показателях миграционного давления.

«Чем лучше мы охраняем границу и чем больше попыток незаконного въезда предотвращаем, тем меньше это давление отражается в расчетах миграционного давления», — подчеркнул министр.

По мнению МВД, подобный подход не позволяет объективно оценить нагрузку на страны, которые защищают внешние границы Евросоюза. При этом речь идет не только о расходах на пограничную охрану. Латвия требует учитывать и длительное использование миграции как инструмента давления на восточной границе ЕС, а также нагрузку на государственные услуги в связи с приемом жителей Украины, покинувших страну из-за войны.

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Почему Латвия недовольна решением Брюсселя?

6 ноября Еврокомиссия представила оценку миграционной ситуации в странах ЕС на 2027 год. Латвия вместе с Литвой, Эстонией, Польшей, Финляндией и рядом других государств была включена в группу стран, находящихся под риском миграционного давления.

Однако МВД считает такой статус недостаточным, поскольку он не отражает реальную нагрузку на государственные службы.

В министерстве указывают, что ситуация на границе с Беларусью сохраняется уже продолжительное время, а предотвращение незаконных пересечений требует постоянного присутствия и работы пограничников. Латвийская сторона настаивает, что эти усилия необходимо учитывать при определении обязательств страны в рамках миграционной политики Евросоюза.

Принимать мигрантов или платить деньги?

Одна из главных причин спора — предусмотренный европейским Пактом о миграции и убежище механизм солидарности. Он предполагает, что государства ЕС участвуют в поддержке стран, испытывающих значительное миграционное давление. Такая поддержка может включать переселение просителей убежища, финансовые взносы или альтернативные меры, например предоставление специалистов, оборудования и технической помощи.

Латвия стремится избежать как приема мигрантов в рамках этого механизма, так и дополнительных денежных выплат.

«Наша позиция остается неизменной: мы не согласны ни на перемещение мигрантов в Латвию, ни на финансовые взносы. Мы предлагаем то, что умеем лучше всего, — опыт пограничников, экспертов и технику», — заявил Домбрава.

При этом существует важный нюанс. Альтернативная помощь предоставляется по запросу государства, которое должно ее получить. Если такая помощь не востребована, предусмотрен механизм ее преобразования в финансовый взнос.

Именно поэтому МВД ведет переговоры с Италией и другими странами, которым необходима поддержка партнеров по ЕС, добиваясь того, чтобы они запрашивали латвийских специалистов и технические ресурсы.

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Еврокомиссия обещала изменить методику, но только с 2028 года

В МВД сообщили, что после совместного обращения министров внутренних дел Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Финляндии Еврокомиссия письменно обязалась изменить подход к оценке миграционного давления. Начиная с оценочного цикла на 2028 год предполагается количественно учитывать предотвращенные попытки незаконного пересечения внешней границы ЕС. До сих пор эти данные не включались в количественные расчеты.

В Риге считают это важным результатом совместных усилий пяти стран, но настаивают, что ждать еще год несправедливо.

«Теперь мы требуем, чтобы ситуацию в Латвии справедливо оценили уже в этом цикле, а не только через год», — подчеркнул Домбрава.

Кто примет окончательное решение?

Вопрос о взносах государств в резерв солидарности ЕС на 2027 год еще не решен окончательно. Соответствующее решение предстоит принять Совету Евросоюза квалифицированным большинством голосов. Этот же орган после оценки Еврокомиссии будет решать вопрос о возможном сокращении взноса отдельных государств.

Таким образом, обращение латвийского МВД — попытка добиться пересмотра положения страны до утверждения окончательных обязательств на 2027 год.

Пока неизвестно, согласится ли Еврокомиссия изменить оценку уже сейчас. Однако Латвия намерена продолжать переговоры, добиваясь учета затрат на охрану внешней границы и возможности предоставлять помощь другим странам ЕС прежде всего специалистами и техникой.