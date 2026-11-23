Новое правительство Латвии намерено за четыре года сократить государственные расходы на два миллиарда евро, одновременно привлекая еще до двух миллиардов заемных средств для инвестиций в экономику.

Деньги планируется получить через специальный Фонд развития, которому передадут доли крупных государственных предприятий. Однако на первоначальном этапе долги фонда будут учитываться как государственный долг, а обслуживание займов может обойтись дороже обычных государственных заимствований, сообщает программа TV3 Nekā personīga.

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Правительство Андриса Кулбергса готовит масштабную перестройку государственных финансов. В ближайшие четыре года власти рассчитывают сократить бюджетные расходы на два миллиарда евро и найти дополнительные источники доходов еще на один миллиард. Одновременно государство собирается привлечь до двух миллиардов евро для инвестиций в предприятия и перспективные отрасли экономики.

На первый взгляд эти планы противоречат друг другу: с одной стороны, правительство намерено экономить на государственных расходах, с другой — готовится брать новые кредиты. Однако власти рассчитывают, что вложения в экономику помогут ускорить ее рост и в дальнейшем увеличить бюджетные поступления.

Где государство собирается экономить?

Сокращение расходов затронет систему государственного управления и финансирование общественных услуг. Среди рассматриваемых мер — объединение или ликвидация отдельных государственных учреждений, пересмотр сети больниц и школ, а также другие способы ограничения бюджетных расходов. Правительство рассчитывает таким образом уменьшить затраты на содержание государственного аппарата и перераспределить имеющиеся ресурсы.

Параллельно обсуждаются меры по увеличению доходов бюджета. Ранее среди возможных решений назывались замораживание запланированного повышения необлагаемого минимума и сокращение расходов на оплату больничных листов. Для жителей такие изменения могут означать, что ожидаемое снижение налоговой нагрузки на зарплаты будет отложено, а некоторые социальные гарантии — пересмотрены.

При этом конкретные решения по отдельным мерам еще предстоит принять. Пока речь идет о намерениях правительства, а не обо всех уже утвержденных изменениях.

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Кому обещают налоговые льготы?

На фоне планируемой экономии правительство предлагает и меры, которые должны сделать Латвию более привлекательной для инвесторов. В частности, рассматривается снижение ставки налога на прирост капитала с нынешних 25,5% до 17%. Кроме того, крупным инвестиционным проектам предполагается предоставить налоговые льготы.

Еще одна инициатива — особый фиксированный налоговый режим для состоятельных иностранцев, который, по замыслу властей, должен стимулировать приток капитала в страну.

Таким образом, правительство одновременно рассматривает ограничение отдельных бюджетных расходов и предоставление налоговых преимуществ определенным категориям инвесторов.

Государственные предприятия станут основой нового фонда

Центральным элементом экономической программы Кулбергса должен стать Латвийский фонд развития. В его распоряжение планируется передать государственные доли семи предприятий, совокупная стоимость которых оценивается примерно в 7,5 миллиарда евро.

Среди них — энергетическая компания Latvenergo, предприятие по управлению государственными лесами Latvijas valsts meži, а также телекоммуникационные компании Tet и LMT. Предполагается, что объединение государственных активов в одной структуре позволит эффективнее управлять капиталом и привлекать инвестиции.

Фонд намерен выпускать облигации — долговые ценные бумаги, покупатели которых фактически предоставляют заемные средства под проценты.

Таким способом планируется привлечь до двух миллиардов евро. Деньги предполагается направить на развитие оборонной промышленности, внедрение роботизации, строительство и реновацию жилья, а также инвестиции в предприятия.

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Почему новые займы могут увеличить государственный долг?

Один из наиболее существенных вопросов связан с тем, как заимствования Фонда развития будут отражаться в государственной финансовой статистике. Министр финансов Карлис Пургайлис признал, что на первоначальном этапе долги фонда будут включены в государственный долг Латвии.

В дальнейшем правительство рассчитывает добиться того, чтобы они учитывались отдельно. Для этого фонд должен будет соответствовать требованиям европейского статистического ведомства Eurostat. Однако такое изменение не произойдет автоматически — оно будет зависеть от юридической и экономической модели работы фонда.

Существует и другая проблема: новый фонд может привлекать средства под более высокие проценты, чем государство при прямом выпуске облигаций. Это означает, что стоимость обслуживания займов может оказаться выше, чем при обычном государственном заимствовании.

При этом привлеченные два миллиарда не будут бесплатными инвестиционными ресурсами. Облигации предполагают обязательства по выплате процентов и возврату заемных средств. Поэтому экономический результат проекта будет зависеть от того, насколько успешными окажутся финансируемые инвестиции.

Бездефицитного бюджета к 2030 году, вероятно, не будет

Еще одна сложность — состояние государственных финансов. Министр финансов признал, что полностью сбалансировать бюджет Латвии к 2030 году, скорее всего, не удастся. Вместо этого правительство ставит более умеренную цель — удерживать дефицит в пределах 3% валового внутреннего продукта.

Таким образом, даже при запланированной экономии государственные расходы могут продолжать превышать доходы.

При этом создание фонда не отменяет необходимости сокращать бюджетный дефицит. Более того, если его займы будут учитываться в государственном долге, они увеличат долговую нагрузку страны.

Кто будет руководить новым фондом?

Создание Латвийского фонда развития поручено Улдису Татарчуку, который сейчас возглавляет правление телекоммуникационной компании Tet. В ближайшее время его планируется выдвинуть на пост вице-премьера по вопросам экономического развития. Примечательно, что государственную долю Tet также предполагается передать в создаваемый фонд.

В свою очередь, министр финансов Карлис Пургайлис до перехода в правительство работал в сфере управления инвестициями. Такие обстоятельства вызвали вопросы о возможном конфликте интересов, однако оба участника проекта отвергают подобные предположения.

«Я не вижу здесь никакого конфликта интересов. Напротив, это шаг к развитию отрасли», — заявил Пургайлис.

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Что в итоге получат жители Латвии?

Новая экономическая модель правительства строится на двух направлениях: сокращении текущих расходов и привлечении заемных средств для долгосрочных инвестиций.

При успешной реализации проекты фонда могут способствовать появлению новых предприятий, рабочих мест и дополнительных налоговых поступлений.

Однако эти результаты пока остаются ожидаемыми, тогда как бюджетные ограничения и обязательства по займам могут возникнуть значительно раньше.

Главный вопрос заключается в том, сможет ли государство обеспечить достаточную отдачу от инвестиций, чтобы они оправдали новые долговые обязательства и помогли улучшить состояние экономики.