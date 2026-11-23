В понедельник, 23 ноября, временно исполняющего обязанности поверенного в делах посольства России в Риге Дмитрия Викторовича Касаткина вызвали в Министерство иностранных дел Латвии.

Касаткина вызвали, чтобы выразить протест в связи с эскалацией войны РФ против Украины, а также в связи с нарушениями воздушного пространства государств-членов Европейского Союза и НАТО. Об этом сообщает министерство иностранных дел Латвии.

Латвия, в частности, осудила эскалацию масштабных ракетных и дронных атак России против Украины, в том числе удары по Киеву 19 ноября 2026 года, которые привели к гибели и ранениям гражданских лиц, а также повредили посольства нескольких стран Европейского Союза и других государств.

"В течение последних месяцев иностранные дипломатические представительства в Украине, в частности почетное консульство Латвии в Славянске, неоднократно становились мишенями российских ударов. Латвия подчеркнула, что, подвергая опасности дипломатические помещения и персонал, Россия пренебрегает принципом международного права о неприкосновенности и защите дипломатических представительств", – говорится в сообщении латвийского МИД.

Также Латвия выразила солидарность с Польшей и осудила нарушения польского воздушного пространства, совершенные Россией 20 ноября 2026 года.

Кроме того, в латвийском МИД выразили главе российского посольства серьёзную озабоченность по поводу покушения на украинского рэпера в Дании в сентябре 2026 года.