Сегодня на первом коалиционном совете премьер Андрис Кулбергс пообещал партнерам из Нацобъединения организовать встречу с двумя кандидатами на пост вице-премьеров - по развитию фондовых рынков и по кибербезопасности.

Также в ближайшее время каждый министр получит от премьера письмо с поиоритетами для соответствующего министерства. К этим заданиям от Кулбергса министры добавят свои приоритеты, а также пожелания от представителей отрасли.

Но самое главное сейчас для Кулбергса - принять бюджет и бюджетный пакет. После критики в свой адрес за попытку "сэкономить" на простых латвийцах, Кулбергс пытается успокоить народ.

"Ничего плохого в бюджете не будет!" - заявил глава правительства после заседания коалиционного совета.

По слухам, премьер отказался от планов заморозить рост необлагаемого минимума уже со следующего года. Если это так, то тогда необлагаемый минимум вырастет на 20 евро и составит 570 евро. А вот в последующие годы он уже расти не будет...