Владимир Макаров
Бывший депутат и экс-министр возмущен до глубины души.
Политик из 90-ых, бывший глава минблага и минэкономики Владимир Макаров в социальной сети поделился своими эмоциями по поводу использования русского языка:
"Наверное, никогда не пойму, почему ломанный, с ошибками русский язык в магазинах, больницах для работников - это норма. Обязательно нужно подстраиваться под паразитов, которые не уважают, ненавидят госязык и Латвию".
Макаров написал, что стал свидетелем ситуации, когда врач (латыш) говорил с медсестрой на русском.
Laikam nekad nesapratīšu, kāpēc darbinieku lauzīta, kļūdaina krievu valoda veikalos, slimnīcās ir norma. Obligati jāpielāgojas parazītiem, kuri neciena, neieredz valsts valodu un Latviju. 😡😡😡— Vladimirs Makarovs (@vmakarovs) November 22, 2026
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